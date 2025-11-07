Gobierno de Banyumas Regency – Bank Jateng fortalece la digitalización financiera

Purwokerto (ANTARA) – El Gobierno de Regencia (Pemkab) de Banyumas, Java Central, ha colaborado con Bank Jateng para firmar un acuerdo conjunto para fortalecer la digitalización de la gestión financiera regional y acelerar la transformación de los servicios públicos.

Al pronunciar un discurso en la firma del acuerdo en la Sala Joko Kahiman, Purwokerto, Banyumas Regent el viernes, el regente de Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, dijo que la colaboración con Bank Jateng era una parte importante de los esfuerzos para acelerar la digitalización de las finanzas regionales.

«Dado que el gobierno de Banyumas Regency también es uno de los accionistas del banco propiedad del gobierno provincial de Java Central, como accionista del Bank Jateng, ciertamente no sería ético si nuestro Presupuesto Regional de Ingresos y Gastos (APBD) fuera administrado por otro banco. Pero esperamos que el servicio brindado al gobierno de Banyumas Regency pueda ser mejor y más innovador», dijo.

Dijo que la digitalización también se aplicaría al sector de estacionamiento regional para fortalecer la transparencia y optimizar los ingresos originales locales (PAD).

Según él, el potencial de aparcamiento en Banyumas podría alcanzar más de 20.000 millones de IDR, pero sólo se han añadido unos 2.000 millones de IDR.

«Probaremos el sistema de grifo de estacionamiento de efectivo. Si tiene éxito, lo desarrollaremos en toda la zona de Banyumas con el apoyo del Banco Jateng», explicó.

Apreció la contribución del Bank Jateng al apoyo a los programas de desarrollo en Banyumas, tanto a través de servicios financieros, programas de responsabilidad social (RSE) y empoderamiento económico de la comunidad.

Según él, el Banco Jateng ha contribuido a acelerar el desarrollo y fortalecer la economía regional.

«Esperamos que esta sinergia continúe», afirmó Sadewo.

A través de esta colaboración, el Gobierno de Banyumas Regency y Bank Jateng se comprometen a fortalecer la digitalización de las finanzas regionales hacia una gobernanza transparente, responsable y basada en la tecnología de la información en apoyo de un Banyumas más avanzado.

Mientras tanto, el director ejecutivo de Bank Jateng, Irianto Harko, dijo que Bank Jateng está comprometido a apoyar las medidas del gobierno de Banyumas Regency para fortalecer el ecosistema financiero digital en la región.

«Estamos dispuestos a apoyar todas las formas de digitalización llevadas a cabo por el gobierno de Banyumas Regency, desde la implementación de KKPD (Tarjetas de crédito del gobierno regional), servicios de transacciones sin efectivo hasta la gestión de efectivo regional basada en tecnología», dijo.

Espera que la sinergia entre Bank Jateng y el gobierno de Banyumas Regency pueda fortalecer la gobernanza financiera regional, que es más eficiente, transparente y moderna.

