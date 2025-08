Gobernador: Java central -economía está creciendo gracias al gobierno de cooperación

Semarang, Central Java (Antara) – Central Java – Governor Ahmad Luthfi called economic growth in its territory in the second quarter of 2025, which reached 5.28 percent on an annual basis, thanks to a cooperation government approach ((((Gobierno de cooperación).

«Lo hacemos Gobierno de cooperación. Hemos cultivado una nueva economía en cada antigua residencia. Juntos dejamos crecer la nueva economía «, dijo después de la reunión plenaria en el edificio Central Java DPRD, Semarang, Java Central, el martes.

Gobierno de cooperación es un enfoque de la administración en el que están involucradas varias partes, incluido el gobierno, la sociedad civil y el sector privado para colaborar en la formulación e implementación de políticas públicas.

Según Lutfi, el aumento en el crecimiento económico fue el resultado del trabajo de cooperación de diferentes partes, por lo que se debe alentar a la cooperación a mantener y estimular el crecimiento económico en Java central.

El trabajo colaborativo creando aglomeración de la región ha sido realizado por el evento Soloraya Great Sale 2025, que registró un valor de transacción de RP10.7 billones con una frecuencia de transacción de 5.4 millones en julio de 2025.

«Más tarde jugaremos en otras áreas», dijo el ex jefe de policía central de Java.

Otro paso que se está tomando para mantener y aumentar el crecimiento económico es el fortalecimiento de la cooperación entre la provincia hermana y la ciudad hermana con otros países como una forma de abrir y agregar valor a la inversión que viene en Java central.

«La provincia hermana y la ciudad hermana entre ellos con China, Malacca y Singapur. Hacemos que la inversión de nuestra región sea realmente atractiva para otros países», dijo.

Según los datos de la Agencia Central de Estadística (BPS), el crecimiento económico de Java central alcanzó el 5,28 por ciento en el segundo trimestre de 2025 anualmente (año a año), o aumentó un 4,93 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado.

A partir de los datos de BPS, también declaró que el campo de la compañía en Java central tuvo un crecimiento significativo, incluido el sector de la información y la comunicación con 9.97 por ciento, otros servicios del 9.86 por ciento, además de ofrecer alojamiento y comer bebidas del 9.42 por ciento.

Los campos de la empresa que tienen un papel dominante y registran un crecimiento positivo, incluida la industria de procesamiento crecen en un 4,47 por ciento; Las reparaciones de operaciones, automóviles y motocicletas grandes y minoristas para crecer en un 4,56 por ciento; Agricultura, silvicultura y pesca con 1.14 por ciento; Y la construcción creció en un 8,90 por ciento.

Otros campos comerciales que crecieron positivamente, incluidos los servicios comerciales con 7.95 por ciento; servicios educativos de 7.33 por ciento; y transporte y almacenamiento del 7.29 por ciento.

«Muchos (sectores que necesitan mejorarse). En Java central, el sector industrial es el trabajo más intensivo porque nuestro personal es competitivo, grande y seguro.