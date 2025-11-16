Gobernador: El maratón de Borobudur ha sido incluido en la etiqueta Elite, lo que convierte a Java Central en un icono del maratón mundial

Magelang (ANTARA) – El gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, dijo que el entusiasmo de los corredores en el Maratón de Borobudur continúa aumentando, especialmente después de que esta actividad fue incluida en la Etiqueta Élite de los maratones del mundo, por lo que Java Central se ha convertido en un ícono mundial del maratón.

El gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, dijo el domingo en Magelang que el Maratón de Borobudur no era sólo una actividad deportiva, sino que también incluía un turismo que impulsaba la economía de la comunidad, especialmente las PYME.

Dijo que el Maratón de Borobudur también se ha convertido en una actividad anual integrada con la cultura de la comunidad local.

«El Maratón de Borobudur ha sido mejorado. Ahora es un maratón de élite, lo que significa que es de clase mundial. Entre los 38 países participantes, atraerá indirectamente a Java Central para que se convierta en un lugar de inversión. No sólo para el maratón, sino también para las inversiones relacionadas con el turismo, hay MIPYMES, etc.», dijo.

Según él, el gran entusiasmo y el impacto en la sociedad y el desarrollo regional es una prueba de que el deporte tiene un impacto en el turismo y los ingresos locales (PAD) y puede aumentar la economía de la comunidad.

Por eso Ahmad Luthfi quiere que se celebren más carreras de maratón en diferentes regiones de Java Central. No sólo actividades a escala regional o nacional, sino también a escala internacional

El gobernador quiere que en Java Central se celebre en el futuro un maratón lunar, un maratón nocturno, un maratón de playa e incluso un maratón de montaña.

«El Maratón de Borobudur será un detonante para otros maratones. Lo haremos de forma planificada. No sólo eventos para 35 distritos/ciudades, sino a nivel internacional, para que indirectamente la comunidad esté saludable. Luego se establecerán MIPYMES. Las inversiones crecerán gracias al turismo, y lo que no es menos importante es que Java Central se ha convertido en un ícono para los maratones mundiales», dijo.

Ahmad Luthfi también expresó su agradecimiento por el entusiasmo de los participantes. El comité incluso ha preparado bonificaciones por un valor total de 600 millones de IDR para los que batan récords en cada categoría, tanto corredores femeninos como masculinos. Este bono también se otorga específicamente a los participantes de Java Central y a los que rompan récords.

«Hemos preparado casi 600 millones de IDR del Banco Jateng. Así que se permiten récords para mujeres y hombres. Luego los niños o los corredores especiales de Java Central también lo recibirán. Distribuiremos un total de 600 millones de IDR», dijo.

