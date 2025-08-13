Gobernador: El envenenamiento por MBG en Sellen es una evaluación conjunta

Semarang (Antara) – Java central – El gobernador Ahmad Lutfi dijo que la envenenamiento de alimentación de nutrición libre (MBG) todavía se estaba investigando en el RegentChap Van Sravers y se convirtió en una evaluación conjunta.

«Primero nos detenemos con el MBG. Hemos abierto un mensaje con respecto a la salud de las 24 horas. Hasta el día de hoy, nadie es ingresado en el hospital, solo ambulatorio. El resultado es que trabajemos (verifiquemos el laboratorio). Pero la condición de los niños está saludable», dijo en Semarang, miércoles.

Actualmente se están investigando muestras de alimentos en la ubicación de la cocina pública del área de MBG en un laboratorio de la oficina de salud provincial central de Java para descubrir la causa exacta.

En previsión de los resultados del laboratorio, la Fuerza de Tarea Central de Java MBG, junto con la Oficina de Salud, todavía coordinada con la Agencia Nacional de Nutrición (BGN).

Por el momento, la actividad de MBG entregada por la Unidad de Servicio de Cumplimiento Nutricional (SPPG) involucrada se ha detenido.

Mientras tanto, el jefe de la Oficina Central de Salud de Java Yunita Dyah Suminar agregó que los eventos relacionados con MBG dieron como resultado una intoxicación de aproximadamente 196 años.

Cientos de niños han sido investigados y diagnosticados con digestión leve.

«Clínica ambulatoria, nadie fue ingresado en el hospital debido a trastornos digestivos leves. Sin embargo, la causa aún no se conoce. La muestra de alimentos ahora se está investigando en la provincia para ver lo que causa», dijo.

Se aseguró de que el gobierno provincial de Java central continuara siguiendo el desarrollo del asunto, incluido el apertura de un puesto de atención médica de 24 horas para recibir más quejas o informes con respecto al incidente, en particular el desarrollo de niños que fueron víctimas.

Una investigación exhaustiva se llevará a cabo en estos dos días, tanto desde cubiertos, cocina, líneas de alimentos, incluso procesamiento hasta presentación.

El SPPG también será evaluado por BGN como la agencia autorizada con respecto al programa MBG.

«Hasta el día de hoy no se puede concluir dónde está el problema. Más tarde se ve de los resultados del laboratorio», dijo.