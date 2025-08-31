Gobernador e interreligios de Java Central son la oración juntos

Semarang (Antara) – Java Central – Gobernador Ahmad Lutfi junto con las filas del Foro Coordinativo de Liderazgo Regional (Forkompinda), líderes intermedigiosos y líderes comunitarios participaron en oraciones conjuntas en Wisma Peace, Semarang, domingo.

«Hoy es lo mismo cuando se ofrece esta oración en la casa de huéspedes de la paz, que contiene el significado de que siempre seremos pacíficos», dijo Ahmad Lutfi después de la actividad «Oración conjunta para la nación, mantiene la Java Central – Mantenimiento de Indonesia».

Según él, Java Central es el ombligo de Indonesia, por lo que se espera que la oración conjunta que se ofrece se irradia en todo el país.

«Debido a que el poder de Java central es que hay armonía, hay solidaridad, hay una cooperación mutua que se convierte en nuestra respiración para desarrollar la región», dijo.

«Mantenemos a Java igual que la protección de Indonesia. Emitimos la paz de Java Central, de modo que irradia en toda Indonesia porque Java central es el ombligo de Java y el ombligo de Indonesia», concluyó Lutfi.

El presidente del Foro de Comunicación Central de Java (FKUB) Imam Yahya invita a toda la comunidad a mantener la armonía y la paz.

«A todas las personas de Java Central para mantener la armonía siempre, la paz en los momentos en que todos llevamos a cabo el proceso democrático», dijo.

Expresó su apoyo al gobierno y a todos los funcionarios del gobierno, tanto a nivel de distrito/ciudad como provincial en la tarea de mantener la seguridad.

«Esperamos a todos los líderes religiosos, aumentamos las oraciones para que los esfuerzos del aparato estatal se realicen bien y todas las personas en Java Central sigan unidas», dijo.

También presente, incluido el vicegobernador de Java Central Taj Yasin Maimoen, Secretario Regional de Java Central Sumarno, Comandante Militar de Diponegoro Majoor Gen. Achiruddin Darojat, Presidente del Consejo Indonesio de Ulema (MUI) KH Ahmad Darodji y el vícito de Semarang Iswar Aminuddin.

En la oración conjunta, cada representante de los líderes religiosos ofreció oraciones alternativamente, concluyó con una declaración pacífica de jóvenes intermedios.