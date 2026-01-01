Gobernador: Durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, 8,6 millones de personas ingresaron a Java Central

Semarang (ANTARA) – El gobernador de Java Central (Java Central), Ahmad Luthfi, dijo que el movimiento de personas que ingresan a la provincia durante las vacaciones de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026 (Nataru) del 20 al 31 de diciembre de 2025 llegará a aproximadamente 8,6 millones de personas.

‘Para el 20 y 31 de diciembre de 2025, habrá 8,6 millones de personas mancha tumoral pálida a la región de Java Central”, dijo el jueves el gobernador Ahmad Luthfi en Semarang.

Según él, se espera que este número aumente hasta el final de la Operación Candi Candi el 5 de enero de 2026.

Dijo que Java Central es una zona visitada por muchos viajeros durante las vacaciones de Navidad de 2025/2026.

Dijo que según las proyecciones del Ministerio de Transporte (Kemenhub), alrededor de 8,7 millones de personas en la zona se mudarán.

En cuanto al seguimiento de la víspera de Año Nuevo, dijo que hay al menos 101 lugares de fiesta en Java Central y 17 distritos/ciudades celebran la Noche Sin Coches (CFN) durante las celebraciones de Año Nuevo.

Para proteger a Nataru, continuó, se emplearon aproximadamente 10.112 miembros del personal de TNI y Polri más personal de Satpol PP y otras agencias relacionadas. Están repartidos en puestos integrados, puestos de servicio y puestos de seguridad, así como en iglesias, atracciones turísticas y rutas sensibles al tráfico.

“Gracias al jefe de policía regional y al comandante militar y a todos parte interesada quienes brindaron servicios comunitarios durante las vacaciones de Navidad. «Con suerte, Java Central seguirá siendo propicio para que todas las actividades se desarrollen sin problemas», dijo el gobernador Ahmad Luthfi.

En cuanto a las previsiones de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) sobre las fuertes precipitaciones durante Navidad y Año Nuevo, se anticipó movilizando a 1.400 aldeas de respuesta a catástrofes (Destana).

Además, la comunidad ha recibido capacitación del distrito/ciudad de Forkopimda para formar grupos de refugiados, grupos de infraestructura, grupos SAR y otros grupos relacionados.