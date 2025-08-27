Gobernador de Java Central: los estudiantes son el futuro de las inversiones

Semarang (Antara) – Java central – El gobernador Ahmad Lutfi enfatizó que los estudiantes son la columna vertebral de la inversión futura, especialmente de las universidades profesionales que preparan los recursos humanos (recursos humanos) para ingresar a la industria.

Esto se transfirió a completar la capacitación básica de la disciplina para los nuevos estudiantes del Politécnico del Estado Semarang (Polines) que tuvo lugar en Polines, Semarang, el miércoles.

«Este semrio de Polines -Vocacional, más tarde coloreará inversiones en Java Central. Los hermanos y hermanas menores de estos estudiantes son la columna vertebral de las inversiones en el centro de Java e Indonesia», dijo.

Como uno de los campus profesionales, dijo, Polines capacitará y preparará a los estudiantes para convertirse en recursos humanos que estén listos para ingresar a la industria.

Para 2.800 nuevos estudiantes de Polines, Lutfi dio motivación y suministró material sobre la información nacional.

Se sintió orgulloso porque los miles de estudiantes que conocieron en el futuro eran energía energética que podría mejorar Java e Indonesia en el centro de Java e Indonesia.

Por lo tanto, dijo, los estudiantes deben ser agentes de cambio (agente de cambio), tanto para ellos, familias como para la nación.

«Los hermanos y hermanas menores de este nuevo estudiante son genes que luego llevarán a Java e Indonesia. Entonces deben tener una base de disciplina. La disciplina proviene del corazón, no forzada, de la conciencia con la sinceridad de hacer algo», dijo.

En esa ocasión, el ex jefe de policía de Java Central también expresó su gratitud a las Polinas que habían tenido un contrato con el mundo de los negocios.

Mientras tanto, el Director de Polines Garup Símbolo Goro dijo que la educación en Polines no solo enseñaba habilidades (habilidades), sino también la actitud (actitud).

Según él, las actitudes se enseñaron a los estudiantes desde el principio para enseñar disciplina muy importante, porque luego entrarán en el mundo industrial.

En el campus, él, continuó sus actividades educativas y de aprendizaje adaptadas a las necesidades de la industria, para que los estudiantes estén listos para trabajar durante la graduación.

Agregó que Polines se convirtió en una de las universidades que había colaborado con el gobierno provincial de la Java Central.

La intensa cooperación que contactó es la Agencia Regional de Investigación (BRIDA) de la provincia de Java Central, uno de sus programas superiores es la investigación sobre la conversión de energía, como las plantas de energía solar y la planta o viento de energía Bayu.

