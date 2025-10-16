Gobernador de Java Central: KEK Kendal es un modelo de crecimiento económico y reducción de la pobreza

Semarang (ANTARA) – El gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, considera la existencia de la Zona Económica Especial (KEK) de Kendal como un modelo que puede contribuir a aumentar el crecimiento económico y reducir la pobreza en el área local.

“La ZEE de Kendal se ha convertido piloto proyecto Y role modelo para otras regiones”, dijo Luthfi mientras asistía al evento “KEK Kendal y Central Java Future Forum 2025” en Kendal Regency, el jueves.

Por lo tanto, pidió a otros gobiernos distritales/ciudades de Java Central que copiaran el modelo a seguir (ejemplo) en el desarrollo económico de Kendal KEK.

El crecimiento económico de Kendal en el segundo trimestre de 2025 fue del 7,67 por ciento y fue el más alto en Java Central, mientras que la realización de inversiones alcanzó los 14,2 billones de IDR en 2022-2024 y alcanzó los 2,93 billones de IDR en el primer trimestre de 2025, también el más alto en Java Central.

Esto también estuvo acompañado por la tasa de desempleo abierto en Kendal, que cayó un 0,75 por ciento, del 5,76 por ciento en 2023 al 5,01 por ciento en 2024.

Dijo que la tasa de pobreza en Kendal también ha caído un 0,95 por ciento, del 9,35 por ciento en 2023 al 8,40 por ciento en 2024, y la pobreza extrema cayó al 0,49 por ciento.

Según él, este desempeño está en línea con el crecimiento positivo en varios sectores de apoyo, incluidos el comercio, los servicios y la manufactura.

«La absorción de mano de obra aumentará ya que la mayoría de las industrias son intensivas en mano de obra, lo que podría erosionar el desempleo», dijo.

Por lo tanto, el gobierno provincial de Java Central está tratando de atraer inversores nacionales y extranjeros para invertir en la región.

Además, está respaldado por garantías de facilidad para la concesión de licencias, seguridad y avance regional, una fuerza laboral competitiva y áreas industriales adicionales en diferentes regiones.

Dijo que la realización de inversiones en Java Central alcanzó los 57 billones de rupias hasta el tercer trimestre de 2025, y el 65 por ciento de las inversiones estuvo dominada por inversión extranjera (PMA), el resto fue inversión nacional.

En cuanto a la incorporación de zonas industriales, Luthfi ha animado a los regentes y alcaldes a proponer nuevas zonas industriales.

De hecho, esta directiva se implementó antes de que existiera alguna regulación ministerial sobre la adición o expansión de zonas industriales o económicas especiales.

«Ya hay regentes que han propuesto Banyumas, Cilacap, Kebumen, Demak, Semarang City y Semarang Regency, por ejemplo», dijo.

Animó a que debido a la zona económica especial, todo se integraría, como la concesión de licencias únicas, para las instalaciones relacionadas con las importaciones y exportaciones.

Durante el evento, el Gobernador de Java Central también recibió el Premio Dharma Arthapraja Utama. Este premio fue otorgado por su apoyo en el desarrollo de Kendal SEZ.

