Gobernador de Java Central: 31 centros de salud comunitarios no tienen dentista

Semarang (ANTARA) – El gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, dijo que todavía hay 31 centros de salud comunitarios (puskesmas) en la región que actualmente no cuentan con especialistas dentales y bucales.

«La presión sobre los dentistas en un centro de salud comunitario es realmente fuerte porque tienen que atender a residentes de muchas aldeas en un subdistrito», dijo el sábado en Semarang.

Esto quedó claro al asistir a la inauguración de la Junta Regional de Java Central de la Asociación de Dentistas de Indonesia (PDGI) junto con los gerentes de sucursales de PDGI en toda Java Central.

Por ello recordó la necesidad de fortalecer el papel de las organizaciones profesionales en la promoción de una distribución equitativa de los servicios dentales y de salud bucodental.

«La profesión de odontólogo es importante. La sociedad debe tomar medidas preventivas. La gente de las aldeas que tiene dolor de muelas sólo lo revisa si está inflamado», dijo.

Animó al PDGI a fortalecer el aumento del conocimiento sobre salud dental y bucal en la comunidad y ampliar los servicios de promoción y prevención.

Además, pidió a PDGI Java Central que presente de inmediato una hoja de ruta dental para que pueda participar activamente en el programa de especialistas itinerantes (Speling) programado por el gobierno provincial de Java Central.

Luthfi espera que la nueva dirección pueda ofrecer servicios de atención dental y bucal, especialmente en el ámbito preventivo.

«Felicitaciones por servir a la nación y al estado. Con suerte, la nueva gestión traerá beneficios a la gente de Java Central», dijo.

Mientras tanto, la junta ejecutiva del PDGI agradeció al gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, por la idea del programa Speling para servir a las comunidades en aldeas remotas.

«Es extraordinario lo que se ha desarrollado en Java Central. Hay médicos especialistas que viajan. Esto debería ser un ejemplo para otras regiones», dijo el Secretario General de PB PDGI, Dr. Eka.

Espera que la nueva dirección del PDGI Java Central pueda hacer una contribución real en los próximos cinco años.

El programa Speling implementado por el gobierno provincial de Java Central el 5 de noviembre de 2025 llegó a 722 aldeas con un objetivo total de aproximadamente 73.813 personas.