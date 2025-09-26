Gobernador Central de Java: Reparación de la carretera Todanan-Ngawen completada a fines de 2025

Semarang (Antara) -Java Centro -Gobernador Ahmad Lutfi dijo que el proyecto para reparar la carretera Todanan -ngawen en Blora Regency, se completó a fines de 2025.

«Este camino es importante para apoyar el desarrollo económico, la movilidad comunitaria fluida y la distribución de bienes y servicios», dijo Ahmad Lutfi mientras revisaba el Proyecto Road en Blora, el viernes.

Con una buena infraestructura, dijo, la conectividad entre regiones puede ser más suave.

El proyecto de carretera provincial de 2.050 metros que cuestan RP. 15.394 mil millones seguían siendo una de las prioridades de desarrollo del gobierno provincial de la Java Central este año, tal como se dirigió al sector de infraestructura.

El ex jefe de policía de Java Central también solicitó el trabajo que se llevó a cabo rápidamente pero que aún conservó la calidad.

«Si hay obstáculos en el campo, informe de inmediato. Este desarrollo se lleva a cabo en fases, teniendo en cuenta la condición de la región, el potencial regional y la disponibilidad de presupuesto», dijo.

No solo en Blora, dijo, sino también si te encuentras con obstáculos o problemas comparables en el área fronteriza provincial y otras áreas prioritarias.

Jefe del Departamento de Obras Públicas de Bina Marga y Cipta Karya (DPUBMCK) de la provincia de Java Central, Hanung Triyono, explicaron que la parte de la carretera Ngawen -Todan es una ruta alternativa importante.

La ruta conecta Blora Regency con PATI y tiene una longitud total de 27.4 kilómetros.

«En este proyecto, a lo largo de 500 metros, se realizó un pavimento de concreto, el resto se asfaltó. Nuestro objetivo se completó a fines de diciembre de 2025, pero con suerte puede ser más rápido a mediados de diciembre», dijo.

Esta mejora recibió el aprecio de la comunidad, incluido Juju, un residente de Blora que cruzó la carretera que reclamaba todos los días para ayudar.

«En el pasado, el camino estaba lleno de agujeros y usuarios en peligro de extinción. Ahora es bueno», dijo.

Del mismo modo, Sumarni, otro residente de Blora, dijo que el camino estaba lleno de baches y peligroso cuando estaba lloviendo.

«Alhamdulillah, ahora el camino es flexible. Esperamos que otras áreas que también estén gravemente dañadas pueden repararse de inmediato», dijo.

