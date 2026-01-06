GM Refinería Cilacap invita a funcionarios a fortalecer su integridad de cara al 2026

Cilacap (ANTARA) – Gengerente general Pertamina International Refinery RU IV Cilacap Wahyu Sulistyo Wibowo invita a todos los funcionarios a fortalecer su integridad hasta el muhasabah de fin de año en preparación para los desafíos de la industria energética en 2026.

“Con este muhasaba de fin de año, invitamos a todos los funcionarios a reorganizar sus intenciones, fortalecer su integridad y prepararse para los desafíos cada vez más complejos de la industria energética en 2026”, dijo Wahyu durante las actividades de muhasaba y compensación de fin de año 2025 en el complejo de viviendas Pertamina Gunung Simping 45, distrito central de Cilacap, regencia de Cilacap, Java Central, el miércoles por la noche (31/12).

Dijo que la muhasabah fue un impulso para reflexionar sobre el viaje de la empresa en 2025, pero también un medio para fortalecer el compromiso y la responsabilidad de toda la gente de Pertamina.

“A lo largo de 2025, la Refinería de Cilacap ha logrado registrar una serie de logros estratégicos, desde la implementación exitosa del Turn Around, que involucró a más de 17.000 empleados, hasta el éxito de la producción de Combustible de Aviación Sostenible (SAF) Pertamina a través de la Refinería Verde de Cilacap”, dijo.

Lea también: Refinería Pertamina Cilacap despierta espíritu de defensa del pueblo energético del país

Según él, este logro es el resultado del trabajo colectivo de todos los funcionarios de la refinería de Cilacap, pero esto no debe hacer que los empleados de Pertamina se sientan complacientes.

Wahyu estima que la dinámica de la industria energética global y las demandas de una transformación sostenible plantearán desafíos cada vez más complejos en 2026, por lo que fortalecer la integridad, el profesionalismo y la preparación mental será clave para mantener el rendimiento sostenible de las refinerías.

En esta ocasión, la dirección de la refinería de Cilacap distribuyó indemnizaciones a huérfanos y dGuau de la Fundación El Fatah Jayanihim Donan, la Fundación Tazkiyatun Nufs Lomanis y el Centro Cilacap Dakwah como una forma de atención social de la empresa a la comunidad circundante.

La sesión de meditación estuvo dirigida por Ustadz Ahmad Askan, quien recordó la importancia de purificar el corazón, evitar comportamientos crueles e ignorantes y mantener la conciencia tranquila en el desempeño de los deberes de la vida y el trabajo.

La serie de actividades continuó reunión del ayuntamiento junto con los directores centrales de KPI, con todas las unidades de KPI presentes en línea para entregar revisiones de desempeño para 2025 y objetivos para 2026.

El evento concluyó con la implementación control fisico en el área de la refinería como una forma de preparación para mantener la confiabilidad operativa y la seguridad laboral antes del nuevo año.

Lea también: Refinería Cilacap fortalece cultura de concientización sobre riesgos para mantener confiabilidad operativa

Lea también: La esperanza sobrevive al derrumbe en Cibeunying

Lea también: Refinería de Cilacap distribuye ayuda de emergencia a supervivientes de erupción de Semeru