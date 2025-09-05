GM PLN UID CENTRAL JAVA y CLIENTES DE SAPA DIY

Semarang (Antara) – PT PLN (PERSO) Central Java y Di Yogyakarta Distribution Unit (UID) dio la bienvenida al Día Nacional del Cliente del Cliente (HPN) 2025 al mejorar los servicios de electricidad e interactuar directamente con los clientes en la Unidad de Servicio al Cliente (ULP).

En este HPN, el gerente general de PLN UID CENTRAL Java & Diy, Bramantyo Anggun Pambudi, tuvo la oportunidad de observar inmediatamente el estado de Spklu en la Unidad de Implementación de Servicio al Cliente de Semarang (UP3) y reunirse y discutir con los clientes de PLN Semarang en la solicitud de Semarang Central.

«PLN continúa tratando de ofrecer el mejor servicio para los clientes en términos de electricidad o servicios eléctricos y además. Con varios canales de servicio al cliente que están disponibles, esperamos ofrecer servicios rápidos y de alta calidad y, por supuesto, la mejor opción para todos los elementos de la generación cruzada, a nuestros hermanos y hermanas con una discapacidad», dijo Bramantyo.

Bramantyo también explicó que con el tema HPN de este año, clientes amigables, lo que describe la dedicación de PLN para ofrecer energía confiable y amigable para el medio ambiente.

«En este momento, HPN estamos abiertos a sugerencias y aportes de los clientes, la confiabilidad y la satisfacción del cliente son las principales prioridades para nuestros mejores servicios», concluyó Bramantyo.

Uno de los clientes encontrados en la actividad fue Eko Susanto, residente de Kebonharjo, distrito de North Semarang que transfiere la conveniencia del acceso al servicio PLN actual, especialmente en la aplicación móvil PLN.

Espera que PLN pueda mantener servicios óptimos y estar más cerca de los clientes.

«El servicio que actualmente está siendo entregado por PLN es bueno, con suerte, PLN será mejor en el futuro. También soy un usuario móvil PLN, una aplicación es fácil de usar, especialmente para informar una aplicación sin venir a la oficina de PLN», dijo Eko.

Además, PLN también dio precios especiales en el momento de HPN 2025, a saber, «regalos eléctricos alegres/ kalcer» en forma de promoción que agrega una capacidad de descuento del 50 por ciento a 7700 VA Power, para los consumidores 1 fase todos los grupos arancelarios.

Se sabe que PL está actualmente

Bramantyo espera que esta promoción de Kalcer pueda ofrecer a los clientes felicidad y alentar el movimiento de las ruedas económicas de Indonesia a ser más avanzados.