Gerindra Pati presentará la renuncia del regente de sudewo de los miembros del partido

Pati (Antara) -El rama (DPC) de la Pati Regency Gerindra -Party, Java central, está lista para presentar el despido del regente Pati Pati Sudewo del Partido Gerindra, después de la presión de la comunidad Pati que se entregó en una demostración para el edificio Pati DPRD el viernes.

«Presentaremos una carta de acuerdo con los requisitos del Pati United Pati People (MPB) en el DPP del Partido Gerindra a través del DPD del Partido Central de Java Gerindra», dijo el presidente del DPC Gerindra Pati Hardi, al reunirse con la masa de acción junto con el presidente del DPRD Badrudin.

Además del despido, los residentes también exigieron el cambio de miembros del Comité Especial (Pansus) del cuestionario PATI DPRD directamente de la Gerindrafactie, a saber, Irianto Budi Utomo, también aprobado e inmediatamente seguido.

«En principio, el Partido Gerindra apoya plenamente al Comité Especial para el Cuestionario de DPRD PATI que apoya plenamente el derecho a ejecutar. Ciertamente a través del mecanismo de propuesta de la facción al liderazgo del Consejo», dijo Hardi, quien también es el vicepresidente del PATI DPRD.

Mientras tanto, el Presidente del DPRD Pati Regency Ali Badrudin enfatizó que su partido, junto con todos los miembros del Consejo, se compromete a completar el comité especial para el cuestionario PATI DPRD.

«El DPRD PATI supervisará este comité especial tanto como sea posible. No aprobaremos la política de la lluvia de Sudewo si se demuestra que rompe la ley», dijo.

También dijo que el Partido Democrático Indonesio de la Lucha como el partido mayoritario en el DPRD está comprometido a mantener Teguh Bandang Waluyo como presidente del Comité Especial del Cuestionario. Según las ambiciones de la comunidad, uno de los miembros del Comité Especial del Partido Demócrata de la Batalla de Indonesia, Jokowi Yudi también será reemplazado porque se considera raramente asistir a la reunión.

La manifestación realizada por la Alianza Pati United Regency dijo que al menos seis puntos de demandas. Uno de ellos está relacionado con presuntas violaciones de la ley por el regente de Sudewo que ahora se está investigando a través de los derechos del cuestionario DPRD.

DPRD y los partidos de apoyo declararon su dedicación para seguir todas las ambiciones de la comunidad y mantener la integridad del proceso político en la regencia de Pati.

Anteriormente, los manifestantes dudaban de la dedicación de los miembros del comité especial para completar los derechos de las preguntas porque hubo acusaciones

Tristoni, el equipo de defensa comunitaria de Pati United, enfatizó las supuestas prácticas del Comité Especial de DPRD Pati Pati.

Según él, la defensa encontró una serie de evidencia e información sobre la declaración. Sin embargo, enfatizó que los datos completos solo pueden presentarse oficialmente a la oficina del equipo de abogados.

Claramente consideró la indicación del despido visto por la actitud de varios miembros del comité especial que se consideraban pasivos.