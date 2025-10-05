Gerindra Central Java solicitó al marco del partido que siguiera el programa del gobierno

SEMARANG (Antara) – Presidente del Partido Central de Java Gerindra DPD Sudaryono dio una dirección especial al Jefe Regional (Kada) del marco del partido para seguir los programas presidenciales de las personas que también son el presidente general de Gerindra, Prabowo Subianto.

Se han recolectado docenas de jefes regionales en la oficina de DPD de Gerindra Central Java, Semarang, el sábado, como Java Gouverneur Ahmad Lutfi, el alcalde en solitario Respati Adi, Jepara Regent Witiaso Utomo y varias otras cabezas regionales.

Le pidió al gobernador, al alcalde y regente de Gerindra que verifique y siguiera el programa insignia de Prabowo para que las cosas salgan bien y que sea beneficiosa para la gente de Java Central.

«La dirección es cómo el programa del gobierno central que se centra en la comunidad a continuación es flexible, no hay problema, y ​​luego puede ser bien recibido por la comunidad», dijo el viceministro de agricultura.

Con respecto a una serie de programas que son especial atención, incluida la comida de comida gratuita (MBG), la escuela de personas, el cheque de salud gratuito, la cooperativa roja y blanca de la aldea/Kelurahan, a la autosuficiencia alimentaria.

En lo que respecta a MBG, dio un ejemplo de que se le pidió al jefe regional que supervisara el rendimiento de la Unidad de Servicios de Nutrición (SPPG), de modo que el menú de alimentos recibido por los beneficiarios de las circunstancias y la buena calidad.

«Alentamos a que participe activamente en el contexto de la supervisión, en el contexto de la coordinación, etc. para garantizar que el programa funcione sin problemas, los bienes o los alimentos sean bien recibidos, de buena calidad y» incidentes cero «, dijo.

No solo los jefes regionales, los miembros de la Regencia/DPRD de la Ciudad y la provincia de Java Central, así como la gestión y los marcos de Gerindra en Java Central, también reciben instrucciones de supervisar los programas superiores del gobierno de Prabowo.

Sudaryono espera que la participación activa de todos los marcos de Gerindra pueda prevenir problemas que pueda ocurrir el potencial, por ejemplo, casos de envenenamiento a los estudiantes en el programa MBG y los estudiantes que escapan del programa escolar de las personas.

«Incluyendo la cooperativa de la aldea roja y la blanca, la seguridad alimentaria, el riego de campo de arroz, la absorción de graan bullog y los programas que se iniciaron y se convirtieron en el programa superior de este gobierno central», dijo.

Según él, el programa lanzado por Prabowo se esfuerza por el pozo de la comunidad, por lo que es realmente monitoreado para que la comunidad pueda sentir los beneficios.

«Nos aseguramos de que el jefe y la legislación regional sean sinergia, de modo que el programa pueda ofrecer grandes beneficios para las personas, minimizando la mayor cantidad de ‘incidentes’ posible, sin causar problemas que se repiten o se repiten», dijo.

