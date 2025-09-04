Gercep, Protect Grab Driver Partners

Semarang (Antara) – Grab Indonesia presenta el servicio «Gercep» (respuesta a la respuesta «), una iniciativa de emergencia integrada con tres pilares principales que están diseñados para garantizar que el socio del director permanezca protegido en medio de la dinámica de la acción de entregar actitudes en varias ciudades.

«La seguridad y el apoyo para los socios son la principal prioridad de Grab. La presencia de ‘Gercep’ como acceso a la ayuda de emergencia para un sistema integrado para los socios afectados», dijo el director ejecutivo

Agarra a Indonesia Neneng Goenadi, en un comunicado, en Semarang, el martes.

Según él, Gercep es una iniciativa de emergencia integrada con tres pilares principales que están diseñados para garantizar que el socio del director permanezca protegido en medio de la dinámica de la acción de entregar actitudes en diferentes ciudades.

El paso es parte de la dedicación de Grab para proteger al socio como una primera línea del servicio, mientras que el sistema de seguridad y seguridad de todos los sistemas de Gripecosistemas se fortalece.

«Queremos que las parejas sepan que nunca han estado solas. Con los tres pilares más importantes de canales de emergencia en Grabsupport, Livechat, Facilia operativa, apoyo médico y psicológico, Grab está presente como una gran familia que siempre está lista para proteger», dijo.

También invitó a todos los socios y una extensa familia de Grab para mantener la calma, siempre priorizar a la seguridad, mantener y fortalecer, y la acción de entregar actitudes en varias regiones es pacífica.

Los socios de controladores de Grab en toda Indonesia pueden usar «Gercep» a través de tres canales de accesibilidad, a saber,

1. Canales de emergencia especiales: 021-2350-7032

– Líneas telefónicas prioritarias que conectan directamente los socios con los agentes

Ha sido capacitado para poder manejar la situación de emergencia y está respaldado por el sistema de cola

especial.

– Escalada rápida al equipo de gestión de crisis si la situación sigue, arriba.

2. Ayuda «Asistencia de respuesta de aprobación»

– Página de artículos especiales que es accesible para los socios de agarre.

– Los formularios de informe están disponibles y el botón «Contacto» lo llevará a enviar

personal. El enlace aquí es GRB.TO/GERCEP.

3. Livechat Services en HelpCenter

– función de chat directa que permite a los socios comunicarse fácilmente

Agentes capacitados para procesar situaciones para ayuda de emergencia.

– Apoyado por agentes especiales de Livechat con colas prioritarias.

«La seguridad y el apoyo para los socios del director son la principal prioridad de Grab. Nos damos cuenta de que la situación de la acción de entregar actitudes en muchas ciudades puede causar preocupaciones», dijo.

A través de una línea directa de emergencia, conveniencia operativa, ayuda médica, para ayudar del equipo de la Fuerza de Tarea en el campo, Grab quiere asegurarse de que los socios nunca se sientan solos.

«Queremos que las parejas sientan que la captura siempre está ahí para ellos, especialmente en momentos difíciles como este», concluyó Neneng.