Gapembi impulsa la gestión de SLHS y los certificados halal SPPG

Solo (ANTARA) – La Asociación de Empresarios de Alimentos Nutritivos Gratuitos (Gapembi) en Java Central fomenta la administración de certificados de higiene sanitaria (SLHS) y certificados halal para todas las unidades de alimentos (SPPG).

El presidente de Gapembi Java Central, Mustofa Sapawi, dijo el lunes al margen de la reunión de coordinación de Gapembi Java Central en Solo, Java Central, que hasta ahora sólo 83 SPPG han obtenido SLHS.

Esta cifra sigue siendo relativamente pequeña en comparación con el número de SPPG en Java Central hasta la fecha, que ha llegado a 1.600 cocinas.

Sobre este tema, dijo, los SPPG que aún no tienen certificados SLHS o Halal todavía cumplen con estos requisitos.

«Actualmente tenemos alrededor de 1.000 miembros en Java Central. Estamos presionando para obtener la certificación SLHS y halal, ya que esto está en línea con las instrucciones del presidente», dijo.

Su partido también ha sido reunido por el gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, para que no se produzcan más incidentes extraordinarios debido a casos de intoxicación por alimentos nutritivos libres (MBG).

“Se exige a los socios de Cero Accidentes, uno de los esfuerzos de la cocina, el cumplimiento de las normas SLHS, IPAL e higiene de los alimentos”, afirmó.

Para garantizar que el proceso de certificación se desarrolle sin problemas y rápidamente, el partido ha formado un grupo de trabajo especial.

El presidente del Grupo de Trabajo SLHS y Halal Gapembi para Java Central, Asep Suparman, dijo que el grupo de trabajo lo examinó de manera colectiva y exhaustiva.

«Lo que exige el Servicio Nacional de Alimentación (BGN) es un certificado de buena higiene, saneamiento y halal. Esto debe ser cumplido por la cocina de MBG», dijo.

Dijo que para los SPPG establecidos, el proceso de certificación aún está en curso. Mientras tanto, para aquellos que aún no están operativos, el SPPG debe cumplir con SLHS y ser halal primero.

«Para las cocinas que ya están en uso, deben procesarse inmediatamente ya que están en marcha. Estamos trabajando con la Oficina de Salud y BPJH para el proceso de certificación», dijo.

El secretario general de Java Central, Gapembi, Putut Kawuri Rustamaji, dijo que la asociación tiene la tarea de hacer que el programa MBG iniciado por el gobierno de Prabowo-Gibran sea un éxito.

«Nosotros en esta asociación estamos aquí para ayudar al gobierno para que este programa funcione sin problemas. Los miembros y las cocinas se comunicarán entre sí, lo que será beneficioso para los residentes locales, y todas las MIPYMES serán cerradas», dijo.