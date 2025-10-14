Fundación Djarum está lista para ser designada nuevamente como sede del PON de Artes Marciales

Kudus (ANTARA) – La Fundación Djarum ha expresado su voluntad de organizar nuevamente la Semana Nacional del Deporte de Artes Marciales (PON) si recupera la confianza de la KONI central, cuyo plan es que este evento nacional de artes marciales se celebre cada dos años.

«Sí, si tenemos la oportunidad del Comité Nacional de Deportes de Indonesia (KONI) de ser anfitriones nuevamente, definitivamente estaremos listos. Gracias a Dios podemos ser mejores anfitriones y también estamos abiertos a otros deportes, otras artes marciales, para celebrar torneos aquí», dijo Victor R. Hartono, presidente de la Fundación Djarum, durante una conferencia de prensa en el Djarum Arena Kaliputu el martes, Kudus Regency.

Estuvieron presentes en la conferencia de prensa el vicepresidente general del KONI central, el mayor general del TNI (retirado) Dr. Suwarno y el presidente del Comité PON Holy Martial 2025, Ryan Gozali.

Víctor también expresó el deseo de la Fundación Djarum de organizar el torneo. evento único ramas de artes marciales, como el Taekwondo, que nunca se han celebrado de forma independiente en Kudus.

Según él, la implementación evento único será una herramienta de aprendizaje y mejorará la calidad de la gestión en la organización de eventos de artes marciales.

«De evento únicoPodemos aprender a ser anfitriones con más enfoque, incluida la comprensión del carácter de cada rama de las artes marciales. «Además, las instalaciones aquí son suficientes y los atletas y entrenadores pueden estar satisfechos», afirmó.

Respecto a la implementación de la Semana Nacional del Deporte de Artes Marciales Kudus 2025, que actualmente se encuentra en marcha, Víctor admitió estar satisfecho con el desempeño del comité. Dijo que los preparativos sólo se llevaron a cabo en tres meses, pero se llevaron a cabo bien.

Incluso se tomó el tiempo para ver algunos partidos en vivo y admitió que disfrutó del ambiente. entretenimiento deportivo que se presenta.

«Porque todavía estoy aprendiendo sobre el sistema de puntuación, porque cada deporte es diferente. Aprendí mucho de los profesores de deportes, incluido el honor de conocer al creador de Tarung Derajat, AA Boxer o Achmad Dradjat», dijo.

Víctor destacó el compromiso de la Fundación Djarum con el desarrollo de diversos deportes nacionales. Espera que la organización de torneos, incluidos eventos prestigiosos, tenga un impacto en la mejora de la calidad de los atletas indonesios en el futuro.

Mientras tanto, el vicepresidente general de KONI central, general de división (retirado) del TNI, Dr. Suwarno, dijo que KONI está impulsando un sistema en el que PON se divide en un número cada cuatro años. múltiples eventos temáticas, como artes marciales, deportes de interior, deportes de playa y otros.

«Esta idea fue bien recibida por la Fundación Djarum después de que la discutimos con el Sr. Victor y el Sr. Martin de la Fundación Djarum», dijo.

Según Suwarno, este plan brindará más oportunidades a los atletas para competir regularmente a nivel nacional, haciendo que el proceso de entrenamiento sea más efectivo y mensurable.

“Realmente esperamos que la Fundación Djarum continúe apoyando la implementación de PON Martial Arts, y tal vez lo haga. evento único “Lo que hay aquí se puede aprovechar para que el proceso de desarrollo del deportista sea de mayor calidad”, afirmó.

El Kudus Martial Arts PON 2025 se llevará a cabo en Djarum Arena Kaliputu, Kudus Regency, Java Central, y se llevará a cabo del 12 al 26 de octubre de 2025. Mientras tanto, los deportes en los que se participará incluyen kárate, grados de combate, ju-jitsu, pencak silat, taekwondo, lucha libre, judo, sambo, wushu y shorinji Kempo.

