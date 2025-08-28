Funcionarios de Santa Desvag fueron eliminados temporalmente debido a violaciones disciplinarias

KUDUS (Antara) – El Regente de Kudus Sam’ani Intakoris ha emitido un decreto (SK) de la exención de la tarea temporal del jefe del Handelsbureau (Dedag) desde su posición, después de un caso de presuntas violaciones de la disciplina del Estado del Aparato Civil que fueron violados.

«El funcionario de la Oficina de Comercio Sagrado fue liberado temporalmente de la posición anterior desde el 25 de agosto de 2025», dijo el jueves el jefe de la Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos (BKPSDM) de Kudus Regency Putut Winarno en Kudus.

Reveló que la decisión de la suposición temporal se emitió después de que la Inspección Santa había terminado de realizar una investigación por parte de funcionarios en la Oficina de Comercio Santo.

Los resultados de la Inspección de la Inspección Santa, luego se sometieron al entrenador de la fuerza laboral para que la decisión relevante se tome para obtener sanciones o no.

Mientras tanto, la decisión de liberar mientras tanto, para facilitar la investigación del equipo de desarrollo del personal. Mientras tanto, llenando la vacante del Santo Regente también mencionó los implementos diarios (PLH).

Para el jefe de la oficina del mercado de PLH, Djati Solechah, quien se desempeñó como jefe de la Agencia de Gestión de Ingresos, Financieros y de Activos de la Regencia Kudus.

La decisión de sanciones contra los funcionarios de la oficina comercial, a saber, el AIS, luego será decidido por el Oficial de Asesoramiento de Personal (PPK) o el Regente de Kudus Sam’ani Intakoris, un máximo de siete días a partir del 25 de agosto de 2025, cuando la persona interesada se llamara para ser examinada más tarde.

Al determinar las sanciones, basadas en el número de regulación del gobierno (PP) 94/2021 con respecto a la disciplina de los funcionarios.