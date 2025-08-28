Fuentes de petróleo antiguas en Blora Regency registradas 334 Putten

BLORA (Antara) – El Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales (ESDM) de la Región de Kordeng South Kordeng registró el número de pozos de petróleo patrimoniales holandeses antiguos repartidos en varios distritos en Blora Regency, Central Java, llegó a 334 Putten.

«De estos, no menos de 264 pozos son administrados por las compañías regionales (BUMD), 54 pozos por la Unidad de la Villa Jiken Cooperativa (KUD) y 16 pozos por Kud Jati», dijo el jefe de actuación de actuación (actuación) de la oficina de ESDM regional de Kendeng Selatan, en Blora Dadi Susanto.

Señaló que la mayoría de los pozos estaban en la región norte de Blora, que durante mucho tiempo se conoce como los campos petroleros de la gente.

Entre ellos, se extendieron en los distritos de Jati, Jiken, Randublatung, Kadenan y Jepon. También se encontraron varios otros puntos en el distrito de Cepu y sus alrededores.

«Según nuestras notas, aquellos que todavía están minados activamente por la comunidad con los sistemas tradicionales son solo parcialmente. El resto no es productivo, algunos incluso están cerrados por razones de seguridad», dijo.

Según él, el mecanismo de colaboración debe realizar antiguas actividades de perforación entre el petróleo y el gas y las cooperativas de las personas. Sin embargo, todavía hay prácticas mineras ilegales en varios puntos.

«La condición es peligrosa porque tiene potencial para causar incendios para la contaminación ambiental. Esta antigua fuente es de hecho un patrimonio histórico, pero la gerencia debe estar de acuerdo con las reglas. Si se ha mantenido ilegal, es potencialmente muy alto», dijo.

Mientras tanto, el líder de la comunidad de Blora, Keluk Pristiwahana, consideró la existencia de una antigua fuente como parte de la vida de los residentes locales.

«Desde la época de Great -Greandfather, las personas han vivido aquí de petróleo. Esperamos que el gobierno pueda ofrecer soluciones para que la gestión sea más segura y mejore el bien de los ciudadanos», dijo.

Espera que en el futuro los viejos pozos puedan estar equipados con una mejor tecnología y priorizar los aspectos de la seguridad y la salud profesional (K3), de modo que las actividades mineras no solo sean beneficiosas para la economía de los ciudadanos, sino también seguras para el medio ambiente.

Para información, Blora es una de las regiones que producen petróleo más antiguo de Indonesia. Desde el período colonial, esta región se ha convertido en un centro de exploración de petróleo y gas, y hasta ahora todavía hay cientos de pozos antiguos, aunque la mayor parte de la producción continúa disminuyendo.

Leer también: Estación de policía regional de Blora La prohibición de la perforación de petróleo privado