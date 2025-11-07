FT UNS colabora con PLN para brindar información sobre vehículos eléctricos

Solo (ANTARA) – La Facultad de Ingeniería (FT) de la Universidad Sebelas Maret (UNS) de Surakarta se está asociando con PT PLN (Persero) para brindar educación sobre vehículos eléctricos mediante la organización de un Programa de acción y educación sobre vehículos eléctricos para un futuro limpio en Solo, Java Central, el jueves.

Decano de la Facultad de Ingeniería, UNS Prof. Dr. Ir. Wahyudi Sutopo, ST, M.Si., UIP, dijo que los vehículos eléctricos no son sólo una solución tecnológica sino también un paso estratégico en la transición energética nacional.

«La Facultad de Ingeniería de la UNS, junto con PLN y socios de la industria, brindan educación, capacitación y actividades de colaboración para estimular el interés entre la generación más joven, aumentar la conciencia pública sobre los factores que alientan y obstaculizan los vehículos eléctricos y generar confianza pública en la tecnología», dijo.

Su partido está trabajando juntos en este tema.

PT PLN (Persero) lanzó el Programa de acción y educación sobre vehículos eléctricos para un futuro limpio, es decir, una serie de actividades educativas y colaborativas para acelerar la adopción de vehículos eléctricos en Indonesia.

Esta actividad, que comenzó el jueves (11 de junio), se convirtió en una serie de presentaciones itinerantes educativas en siete escuelas y

campus en el área metropolitana de Solo, al que asistieron más de 1,000 participantes entre estudiantes vocacionales, estudiantes universitarios y público en general.

Dijo que este programa también incluiría un taller de conversión de motocicletas en la Facultad de Ingeniería de la UNS y un EV Experience Day en diciembre de 2025 en el Auditorio de la UNS.

El presidente del comité, Dr. Ir. Fakhrina Fahma, STP., MT., dijo que esta actividad fue una manifestación concreta de la contribución del campus para apoyar los programas gubernamentales relacionados con la aceleración de los vehículos motorizados eléctricos a batería (KBLBB).

“A través del Roadshow Educativo y el Taller de Conversión, los participantes no sólo comprenderán el concepto de energía limpia, sino que también aprenderán directamente cómo convertir motocicletas BBM en electricidad de una manera segura y eficiente”, dijo.

En total, esta actividad se dirige a más de 1.000 participantes directos y 10.000 personas bien formadas a través de publicaciones en línea y en los medios.

También se espera que este programa brinde nuevas oportunidades de empleo en las áreas de talleres de conversión y producción de componentes para vehículos eléctricos, al tiempo que apoya el logro de los siete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular la energía limpia, la educación y la acción climática.