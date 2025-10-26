FT UMS colabora con la industria educativa sobre materiales de construcción respetuosos con el medio ambiente

Solo (ANTARA) – La Facultad de Ingeniería (FT) de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) colaboró ​​con la industria PT Timur Mas Abadi el sábado a través de una conferencia pública titulada Educación sobre materiales respetuosos con el medio ambiente, en el campus Solo de la UMS, Java Central.

Vicedecano III de AIK, Cadre, Recursos Humanos y ex alumnos de FT UMS, Dr. Ir. Etika Muslimah, ST, MM, MT, IPM., dijo que esta actividad fue el primer paso en la colaboración entre la academia y la industria para apoyar la implementación del Tridharma de la educación superior, que cubre las áreas de educación, investigación y servicio comunitario.

Dijo que esta actividad era el primer inicio de una colaboración que pronto se formalizaría a través de un acuerdo de cooperación entre ambas partes.

«Después de esta conferencia pública, firmaremos un borrador de cooperación para que las actividades futuras puedan ser más numerosas y útiles. Esto es parte de los esfuerzos para fortalecer la cooperación tridharma, especialmente en los campos de educación, investigación y servicio», dijo.

En esta ocasión, PT Timur Mas Abadi también entregó una serie de materiales y accesorios para techos respetuosos con el medio ambiente a la Facultad de Ingeniería de la UMS, que se utilizarán como herramientas de aprendizaje para los estudiantes, especialmente del programa de estudios de Ingeniería Civil y Arquitectura.

«Hasta ahora, los estudiantes sólo conocían los materiales en teoría, no podían verlos ni sostenerlos directamente. Con esta herramienta de aprendizaje, los estudiantes pueden comprender las características y diferencias de los materiales de manera más concreta», afirmó.

La conferencia pública fue inaugurada oficialmente por el Prof. Ir. Mochamad Solikin, Ph.D., como Decano de FT UMS. En su discurso expresó su pleno apoyo a los esfuerzos por fortalecer los vínculos y acuerdos entre las universidades y la industria.

Mientras tanto, Mawartiningsih, director ejecutivo y jefe del equipo de estrategias de investigación y desarrollo de PT Timur Mas Abadi, dijo que esta actividad es parte del compromiso de la empresa de educar a la comunidad académica sobre el desarrollo de materiales de construcción sostenibles.

«Queremos ampliar los horizontes de los estudiantes más allá del plan de estudios principal, no sólo introduciendo productos de calidad, sino también enseñándoles a distinguir entre productos que no son de buena calidad técnicamente y de manera aplicable», dijo.

Espera que en el futuro la colaboración con FT UMS pueda continuar en varios programas de desarrollo de conocimientos sobre materiales respetuosos con el medio ambiente.

«Brindar educación en las universidades es parte de nuestra responsabilidad moral como actores de la industria. Esperamos que este tipo de actividades puedan continuar y traer beneficios generalizados a la comunidad educativa», dijo.

A esta actividad asistieron docentes y estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil y Arquitectura, FT UMS. Los participantes se mostraron entusiasmados por participar en sesiones de exposición y demostraciones en vivo sobre tecnología de techos inteligentes que es reciclable y respetuosa con el medio ambiente. Además, los profesores y participantes que puedan responder el cuestionario recibirán interesantes productos.