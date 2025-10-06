Fortalecer los valores islámicos para concentrarse en PPO Immuhammad Abduh Ums

Solo (Antara) – Strengthening the Islamic values ​​is the focus of the Community Service Program (PPO) 2025 that was performed by the Muhammadiyah Student Association (Imm) Muhammad Abduh, Faculty of Islamic Religie, Muhammadiyah, Surakarta, Faialet, BaiMan, Baialet, Surakarta, District, Bulu District, Bulu District, Bulu District, Sueko, Sueko, Sueko, Sueko, Sueko, Suko, Sukoh, Sueko, Bulu -District, Sukoh, Sueko, Sueko, Bulu -District, Sueko, Bulu, Bulu. Java.

The chairman of IFLAHUL Kamal said on Monday that the activity that lasted approximately two months, July-August 2025 was wearing the theme of the integration of the development and education of mosques and education in strengthening the Islamic values ​​​​of the Dukuh Badran and Soronangan Hamlet, Bulu village, SukoRajo, SukoRajo, SukoRjo, SukoRjo, Sukoharjo, SukoRajo, Sukorajo, Sukorajo, Sukorajo, Sukorajo, Sukorajo.

Dijo que el programa nació de la preocupación de los estudiantes por las circunstancias sociales religiosas de la aldea Badran-Soronanggan. Según él, las mezquitas y la educación como centro de culto y también la formación de orientación óptima y estructurada de carácter requiere.

«Según los resultados de la investigación del equipo PPO, la gente de Badran y Soronangan Hamlet tiene un gran potencial religioso, pero aún se enfrentan a una serie de desafíos. La falta de actividades de entrenamiento estructuradas, la falta de participación de los jóvenes en actividades de la mezquita, para tener acceso limitado a la educación islámica, dijo», dijo «. «

Immu Muhammad Abduh Fai Ums diseñó y diseñó varios programas estratégicos. En el campo de la promoción de la mezquita, una revitalización del Parque Educativo de Al-Qur’an (TPA) y la lectura del Corán (BTA), y mantuvo la recitación de rutina. En el campo de la educación, el equipo de PPO acompañó después de las actividades escolares en MIM Creative Bulu.

Para descansar a los padres con suficiente conocimiento educativo islámico, Immu Muhammad Abduh realizó un taller de crianza islámica para los guardias de estudiantes y madres de la aldea. Otro programa es la capacitación y la orientación para la organización juvenil. Para aspectos sociales y de salud, el equipo ofrece controles gratuitos de salud y salud en Hamlet Bulu.

Todo el programa es llevado a cabo de manera participativa por la organización juvenil, el jefe de la sucursal de Muhammadiyah Bulu, el dispositivo de la aldea, así como los líderes y toda la comunidad local. Se espera que esta sinergia pueda garantizar la sostenibilidad del programa, incluso después de que el período del servicio estudiantil haya finalizado, para que la generación joven de la aldea pueda continuar con la iniciativa con independencia.

El equipo PPO UMS no solo se centró en mezquitas y escuelas, y también perdió la vida social de los residentes. Junto con la organización juvenil, los estudiantes trabajan juntos en la celebración de Augustus, senderismo saludable, Noche Tirakatan, competiciones islámicas y Tabligh Akbar, que es el pico de la actividad.

Imm Abduh también ha difundido la asistencia social a los huérfanos como una forma de preocupación y esfuerzos para fortalecer la amistad con la comunidad.

«Este programa es una oportunidad para que aprendamos directamente de la comunidad, apliquemos el conocimiento religioso y contribuya considerablemente al fortalecimiento de los valores islámicos. Con suerte, después de que termine esta actividad, las mezquitas y también la educación en la aldea Badran-Soranangan, las plumas realmente pueden funcionar como un centro de entrenamiento activo e independiente, explicados como Lahul.

El equipo de la aldea de Bulu junto con el líder de la sucursal local de Muhammadiyah también ofreció un apoyo total para el curso de este programa. Consideraron PPO Immuhammad Abduh Fai Ums 2025 como un paso concreto para que los estudiantes ayuden a la educación social, religiosa y de la aldea.

Con el espíritu de colaboración, PPO Immuhammad Abduh Fai Ums 2025 espera convertirse en un modelo del empoderamiento islámico que puede replicarse en otras aldeas. Este programa también muestra el papel de los estudiantes como agentes de cambio, que pueden ofrecer a las personas un servicio real.