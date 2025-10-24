Fortalecer los servicios sociales para grupos vulnerables

Batang (ANTARA) – El gobierno de Batang Regency, Java Central, continúa fortaleciendo los servicios sociales para los grupos vulnerables, especialmente los residentes con necesidades especiales (discapacidades) y los ancianos, para ayudar a aliviar sus cargas.

El jefe del Departamento de Servicios Sociales de Batang Willopo Regency en Batang dijo el jueves que decenas de beneficiarios recibieron asistencia con recursos y necesidades básicas como resultado de la asociación con el Centro Integrado Kartini Temanggung.

«Gracias a Dios, el Centro Integrado Kartini Temanggung nos ha dado una cuota. Si se necesitan dispositivos de asistencia como sillas de ruedas o prótesis de piernas, no podemos hacerlo. cubrir “En esta área se puede manejar a través de un centro integrado”, afirmó.

Según él, la ayuda distribuida incluye a 29 beneficiarios del grupo de personas mayores y 26 del grupo de discapacitados.

La distribución de la ayuda, dijo, se realizó en base a propuestas de los Trabajadores Distritales de Bienestar Social (TKSK) y los asistentes sociales de cada región.

Dijo que su partido había recibido diversas ayudas, como diez sillas de ruedas, dos caminante, una silla de ruedas CP, una caminante caminantey dos audífonos, mientras que todavía se están produciendo seis prótesis.

“Para el grupo de adultos mayores, la asistencia incluye equipamiento de habitación y paquetes de alimentos básicos, que incluyen colchones, sábanas, almohadas, ventiladores y otros artículos de primera necesidad”, dijo.

Willopo admitió que su partido no tiene un presupuesto especial para ayudar con el equipamiento de las habitaciones para los residentes de edad avanzada, por lo que el apoyo del Centro Temanggung Kartini fue de gran ayuda.

«Esta asistencia es muy significativa para que la comunidad beneficiaria tenga más poder. Ahora se puede ayudar a los ancianos abandonados y a las personas discapacitadas que han estado enfrentando problemas», dijo.