Fortalecer la disciplina y la cooperación mutua en el Departamento de Policía de Wonosobo para celebrar la Asamblea Nacional del Trabajo

Wonosobo (ANTARA) – La Policía Turística de Wonosobo (Polres), Java Central, celebró una Gran Manzana Nacional de Trabajadores en el patio de la Jefatura de Policía de Wonosobo.

El jefe de policía de Wonosobo, AKBP, M. Kasim Akbar Bantilan, dijo en Wonosobo el jueves que la actividad no fue meramente ceremonial sino una verdadera forma de compromiso conjunto para fortalecer la unidad, la disciplina y el espíritu de cooperación mutua entre todos los elementos de la nación, incluidos los trabajadores que están a la vanguardia de impulsar la economía nacional.

A esta actividad asistieron los principales efectivos policiales de Wonosobo, así como representantes de los trabajadores de varias regiones de Wonosobo Regency.

Expresó su agradecimiento y reconocimiento a los trabajadores por su dedicación y arduo trabajo, que ha hecho importantes aportes al desarrollo y bienestar de la sociedad.

«Los empleados son la columna vertebral del desarrollo. A través del trabajo duro y un espíritu indomable, se ayuda a estimular el crecimiento industrial y económico regional», afirmó.

Destacó la importancia de canalizar las ambiciones de manera ordenada, educada y legal, porque los verdaderos trabajadores no sólo son trabajadores duros, sino también ciudadanos que aman la paz y siguen las reglas.

Enfatizó su compromiso de salvaguardar, proteger y servir a la comunidad, incluyendo garantizar la seguridad de las actividades industriales y el empleo para garantizar la productividad continua.

El jefe de policía de Wonosobo enfatizó la importancia de la sinergia entre trabajadores, empresarios y gobierno para lograr relaciones laborales armoniosas y justas para la prosperidad mutua.

Dijo que esta reunión fue un impulso para que todos los participantes fortalezcan su determinación de defender la hermandad, la unidad y la paz en el marco de Bhinneka Tunggal Ika, por el bien de una Indonesia progresista y próspera.

