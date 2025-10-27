Formación en pensamiento computacional es prioridad para docentes de la PAUD

Kudus (ANTARA) – El Ministerio de Educación Primaria y Secundaria (Kemdikdasmen) ha convertido la formación en pensamiento computacional en un programa de prioridad nacional para mejorar la competencia de los profesores de educación infantil (PAUD) y la calidad de la educación infantil en Indonesia.

«Aumentar la competencia de los docentes es un paso estratégico para mejorar el desempeño educativo nacional. El papel de los docentes de la PAUD también es muy estratégico en la construcción de las bases del pensamiento computacional desde una edad temprana, a partir de la capacidad de pensar de manera lógica, sistemática y creativa, que es la base para la resolución de problemas complejos en diversos campos», dijo el director de Profesores de Educación Infantil (PAUD) y Educación No Formal del Suparto del Ministerio de Educación y Cultura al abrir la capacitación para futuros formadores. “Implementación del pensamiento computacional en PAUD” en Wisma Djarum Kudus, lunes.

Por eso, dijo, desarrollar la capacidad de los docentes en la implementación del pensamiento computacional es un programa prioritario del gobierno. Porque está diseñado para fortalecer cuatro aspectos de la competencia profesional, pedagógica, social y personal de los docentes. A través de un enfoque de juego, se capacita a los docentes para desarrollar materiales didácticos, objetivos y evaluación del proceso de aprendizaje, para que los niños puedan pensar de manera sistemática, creativa y lógica y sean hábiles en la resolución de problemas.

El programa de capacitación involucró a ocho profesores PAUD de Kudus y West Sumbawa Regents, dos regiones que previamente han desarrollado e implementado consistentemente el pensamiento computacional a nivel PAUD. Mientras tanto, la preparación de las directrices y materiales de capacitación fue supervisada por la presidenta del Grupo de Trabajo PAUD de la Junta Nacional de Acreditación para la Educación Infantil, Primaria y Secundaria (BAN PDM), Dra. Irma Yuliantina, MPd, y evaluada por el Equipo Bebras Indonesia, una iniciativa internacional que promueve las habilidades de pensamiento computacional desde una edad temprana.

Las guías y materiales de formación resultantes también se convertirán en una referencia para el desarrollo de la formación y difusión de la formación y difusión del pensamiento computacional a nivel PAUD en la siguiente fase, tanto a nivel regional como nacional. Además, desde 2023, más de 700 directores de escuela y profesores de 211 unidades PAUD han integrado el pensamiento computacional en el aprendizaje cotidiano, con la ayuda del Departamento de Educación y Juventud de Kudus y el Centro de Aprendizaje de Profesores (PBG) de Kudus, que cuenta con el apoyo de la Fundación Bakti Pendidikan Djarum.

Mientras tanto, en West Sumbawa Regency, 135 profesores y directores de escuelas de 29 unidades PAUD han aplicado el enfoque de pensamiento computacional desde 2023, facilitado por PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN).

Mientras tanto, Felicia Hanitio, subdirectora de programas de la Fundación Bakti Pendidikan Djarum, espera que esta capacitación pueda ayudar a corregir la idea errónea de que el pensamiento computacional es un nuevo plan de estudios o actividad, sino más bien un proceso de pensamiento estructurado construido a través de actividades cotidianas, tan simples como el hábito de lavarse las manos o hacer un salto de goma.

«Lo que marca la diferencia es la forma en que los maestros brindan ejemplos y plantean preguntas para desarrollar el pensamiento de los niños en una actividad. La experiencia de Kudus y West Sumbawa muestra que el proceso de pensamiento computacional, cuando se aplica de manera consistente, mejorará las habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas motoras de los niños», dijo.

Además, el vicepresidente de Impacto Social de PT Amman Mineral Nusa Tenggara Priyo Pramono añadió que el pensamiento computacional es una base importante para formar una generación con una mentalidad adaptativa. Se espera que esta colaboración con educadores y partes interesadas de diferentes provincias pueda acelerar el nacimiento de recursos humanos listos para competir por una Indonesia Dorada 2045.

El regente de Kudus, Sam’ani Intakoris, agradeció la iniciativa de este programa de formación de formadores celebrado en Kudus, que se espera que aporte mayores beneficios a otras regiones de Indonesia.

«Con suerte, los maestros de West Sumbawa Regency pueden colaborar con los maestros de Kudus Regency, de modo que esta capacitación equipará a los maestros de PAUD de otras áreas para enseñar a los niños a aplicar el pensamiento computacional, lo que luego puede estimular el desarrollo del carácter, la creatividad y la capacidad de pensamiento lógico de los niños», dijo.

Mientras tanto, a la formación de futuros formadores asistieron 38 participantes, entre ellos profesores de PAUD, directores de escuelas de 15 provincias de Indonesia, desde Kalimantan y Sumatra hasta Sulawesi, Nusa Tenggara y Java, así como representantes de la Dirección de profesores de PAUD y PNF, la Dirección de PAUD y UPT, la Dirección General de GTK y PG de las provincias de Java Central. y BNA.

