Forma de Java central de la Fuerza de Tarea Leged en Labor -Sector sólido

KUDUS (Antara) – Java central – El gobernador Ahmad Lutfi enfatizó su dedicación a mantener la estabilidad del mundo de los negocios y proteger a los empleados contra la amenaza de terminación del empleo (PHK) en el sector intensivo laboral mediante la formación de un grupo de trabajo (fuerza de trabajo) de despidos.

«El sector intensivo laborista es el más vulnerable para los disturbios económicos, por lo que al principio, se necesitan medidas preventivas», dijo mientras tenía una audiencia con empresarios de cigarrillos y Kudus Raws Sam’ani Intakoris en la Oficina de la Asociación de Trabajadores de Santos Santos (PPRK) en Kudus, viernes.

Con la presencia del grupo de trabajo de despido, dijo, fue útil cuando antes de que se implementara la renuncia, el gobierno tuvo que penetrar para que los casos de despido no se repitieran en Java Central.

El grupo de trabajo fue dirigido inmediatamente por el jefe de Java Central -Mankracht y la oficina de transmigración Ahmad Aziz. Además, la Policía Regional de Java Central también tiene relaciones industriales del Grupo de Trabajo que anteriormente solo existía en la Policía del Metro y ahora se ha expandido en toda Indonesia de acuerdo con las instrucciones del Jefe de la Policía Nacional.

El gobernador enfatizó la importancia de la buena comunicación entre los empleadores, los empleados y el gobierno para tratar con la dinámica comercial.

«Si es rentable, sí, el mantenimiento de los empleados y los empleadores. Si pierde, informe esto al gobierno de inmediato. El problema del espíritu empresarial es nuestra responsabilidad compartida, pero bien es la propiedad de la comunidad y el mundo de los negocios», dijo.

Según él, el gobierno provincial de la Java central ha preparado hoja de ruta O el mapa de ruta anticipa los despidos, incluso antes de que el gobierno central haya publicado una política similar. Para que los empresarios no tengan que preocuparse porque las relaciones industriales aún se mantienen a través del grupo de trabajo.

También invitó a todos los interesados ​​a fortalecer la comunicación para evitar los disturbios sociales.

«A menudo surgen problemas porque no hay comunicación entre los funcionarios públicos, la comunidad y otros elementos. Si hay comunicación, se pueden prevenir los disturbios», explicó.

Afirma los valores de los pilares y Tepo Seliro O sensibilidad para convertirse en la vida de Java central para mantener la armonía social. Esto también se recordó a los regentes, alcaldes y todos los elementos de la comunidad.

«Otras regiones pueden tener sabiduría local, pero Java central tiene que hacerlo armonioso y Tepo Seliro Como mango «, dijo.