Fomentar el premio Bank Central Java, rendimiento superior y transformación financiera

JAKARTA (Antara) – El Bank Central Java nuevamente ha obtenido una actuación orgullosa. Esta vez durante el evento prominente de los Premios 2025 en el Metro TV Grand Studio de Yakarta, el miércoles (3/9/2025), ganó la rentabilidad estratégica y los premios de transformación de micro finanzas.

Este premio se otorgó como un reconocimiento de la contribución positiva de Bank Central Java en dos aspectos importantes: rentabilidad estratégica y transformación en el campo de la microfinanciación. Este logro muestra que Bank Central Java no solo puede absorber un desempeño financiero sólido, sino que también juega un papel activo en alentar la economía de la comunidad a través del sector de microfinanzas.

Los precios prominentes 2025 es un prestigioso evento organizado por Metro TV en colaboración con Salutee y Pt Cahaya Hati Sukses. Con el tema «Transformación de Indonesia, el impacto real de Indonesia victorioso», este evento aprecia diferentes partidas, que van desde las empresas emergentes, el sector privado, hasta las instituciones estatales, que se consideran una influencia real en el progreso de la nación.

La evaluación fue realizada por una estricta investigación por parte de un jurado competente. Esto incluye expertos de diferentes disciplinas, incluidas CSR y SDG, contabilidad y gobierno corporativo. El éxito del Banco Central de Java ha ganado este premio, muestra su fuerte compromiso en la realización de la innovación y el crecimiento sostenible.

Respondiendo a este premio, el director de la unidad de negocios institucional y la sharia de Bank Central Java, Ony Suharsono, expresó su orgullo. «Este precio es el resultado del arduo trabajo de todo el equipo central de Java Bank para ofrecer el mejor servicio y continúa innovando, especialmente cuando apoya el crecimiento del sector de la microescurrencia», dijo Ony.

Agregó: «Estamos dedicados a seguir siendo un socio de confianza para la gente de Java Central, no solo en términos de servicios bancarios, sino también en crear un efecto positivo real en el pozo económico».

Este premio también es una prueba clara del éxito de Bank Central Java cuando se implementa estrategias comerciales efectivas, en particular al fortalecer los Sectores Micro y Pequeñas Empresas (MIPYME) en la región central de Java y el área circundante. Por ejemplo, Bank Central Java continúa confirmando su posición como un banco de desarrollo regional que no solo es rentable, sino que también ofrece importantes beneficios socioeconómicos para la comunidad.