FKUB BATANG: La importancia del desarrollo de la armonía estudiantil que evita el malistado

BATANG (Antara) – El Foro de Armonía Religiosa para Batang Regency, Central Java, dijo la importancia de promover la armonía entre los estudiantes como un intento de prevenir la delincuencia y otras acciones negativas.

«Este coaching está destinado a comprender la generación más joven para escuchar que la armonía es importante en la nación y el estado», dijo el lunes el presidente del FKUB de Batang Subkhi en Batang.

Según él, la armonía de la nación y el estado también es una capital para construir el progreso del pueblo indonesio.

«Sin armonía, es imposible que el desarrollo se realice bien. Incluso algo que se construye puede ser destruido si no hay armonía», dijo.

Siempre está dedicado al problema de la armonía e invita a las partes interesadas de la educación a mejorar la nacionalidad de las personas que han comenzado a caer como no recordados por completo de la canción nacional de Indonesia Raya.

«Todavía hay muchos que no recuerdan (cantando la canción Indonesia Raya). Es por eso que invitamos a los estudiantes a amar a la madre país», dijo.

Sukhi dijo que la delincuencia de los niños que no podían ser recientemente podían ser revisados ​​en los disturbios porque también se sospechaba por falta de orientación.

«Es por eso que pueden ser responsables a través de las actividades de coaching que hemos hecho y que pueden ser de la patria. Oramos por una generación que sea bueno estar agradecido, así como promover y promover mutuo», dijo.

