FKIP UMS y FAI UMSIDA establecen una alianza en el campo de la gestión educativa

Solo (ANTARA) – La Facultad de Formación Docente y Educación de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (FKIP UMS) ha firmado oficialmente una asociación estratégica con la Facultad de Religión Islámica (FAI) de la Universidad Muhammadiyah de Sidoarjo (Umsida) para establecer una asociación en el campo del desarrollo de la gestión educativa.

El decano de FKIP UMS Prof. Dr. Anam Sutopo, M.Hum., en Solo, Java Central, dijo el viernes que esta asociación es un paso importante para fortalecer el ecosistema académico en el campo de la gestión educativa, especialmente porque involucra dos programas de maestría, a saber, la Maestría en Administración de la Educación (MAP UMS) y la Maestría en Gestión de la Educación Islámica (MPI Umsida).

«Esto ha entrado en la fase de implementación. Damos la bienvenida a la cooperación entre FKIP UMS y FAI Umsida, especialmente los programas de estudio MAP UMS y MPI Umsida para fortalecer el aprendizaje y la investigación en el campo de la gestión educativa», dijo.

Uno de los programas que se implementará próximamente es la docencia conjunta o intercambio docente para estudiantes de maestría de ambos campus. En un semestre de 14 reuniones, dos reuniones son impartidas por profesores de los campus asociados. Los estudiantes de Umsida recibirán conferencias directamente de profesores de UMS, mientras que los estudiantes de UMS MAP aprenderán de profesores de Umsida, incluido el rector de Umsida, Dr. Hidayatullah, M.Pd.

Dijo que considerando la efectividad de la distancia y el tiempo, las conferencias se utilizarán el método en línea. Sin embargo, Anam asegura que la calidad del aprendizaje sigue siendo una máxima prioridad.

“La reunión se realizó en línea, pero el contenido aún tuvo peso ya que fue facilitado por docentes de cursos de gestión educativa de cada campus”, explicó.

Además del intercambio de profesores, las dos partes también han preparado una agenda de estudio de campo para los estudiantes de MPI Umsida que asistirán a la UMS. Estudiarán el concepto de gestión de recursos humanos educativos, así como modelos de desarrollo de programas de estudio dentro del entorno FKIP UMS.

Esta colaboración se estableció después de que las dos partes mantuvieran una reunión oficial el viernes (11/7) y se finalizó para comenzar a implementarse en un futuro próximo. También se ha acordado la colaboración en investigación. Actualmente, los dos campus están preparando propuestas de investigación conjuntas con un acuerdo de financiación conjunta, es decir, un acuerdo de financiación conjunta y despliegue de recursos conjuntos, es decir, el despliegue conjunto de recursos. La investigación se centrará en la gestión del personal educativo en las regiones de Java Central y Java Oriental.

No sólo la investigación, las publicaciones científicas conjuntas o la publicación conjunta formarán parte de esta agenda colaborativa. FKIP UMS y Umsida tienen como objetivo publicar artículos conjuntos en revistas nacionales e internacionales de renombre durante el próximo año.

En el área de servicio comunitario, los docentes de MAP UMS y MPI Umsida también trabajarán juntos para desarrollar programas de empoderamiento que se enfoquen en aumentar la capacidad de gestión de las instituciones educativas de base comunitaria.

Esta colaboración también presenta planes para conferencias públicas conjuntas para estudiantes de maestría de ambos campus. Esta actividad se preparó como un espacio de discusión académica para acercar las perspectivas de gestión educativa de Solo Raya y Sidoarjo.

Anam enfatizó que esta colaboración es un gran avance en la gestión del programa de maestría. Según él, el aprendizaje que involucra a profesores de todo el campus proporcionará una experiencia académica más rica para los estudiantes.

«Los estudiantes obtienen nuevos discursos de diferentes recursos humanos. Esta es una variedad importante de aprendizaje en el mundo de la educación moderna», afirmó.

Espera que la colaboración entre FKIP UMS y FAI Umsida pueda convertirse en un modelo para otras colaboraciones dentro de FKIP UMS. Según él, se trata de una sinergia que se refuerza mutuamente.

«La esperanza es que asociaciones similares puedan ampliarse a través de otros programas de estudio en FKIP UMS», dijo.