FKIP UMS se asocia con el Ministerio de Religión de Wonogiri para alentar a los maestros de madraza a adoptar la codificación y el aprendizaje profundo

Solo (ANTARA) – La Facultad de Formación Docente y Educación de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (FKIP UMS), a través de la Agencia de Desarrollo Profesional del Personal Docente y Educativo (BP2GTK), está trabajando con la Regencia Wonogiri del Ministerio de Religión (Kemenag) para alentar a los maestros de madrasa a incorporar codificación y aprendizaje profundo en sus clases para postularse.

En el taller sobre desarrollo de competencias para profesores de Madrasah Tsanawiyah (MT) sobre el tema Aplicación de la programación y el aprendizaje de la Inteligencia Artificial, enfoques de aprendizaje profundo y currículo basado en la creación en las escuelas.

La actividad en Wonogiri tiene como objetivo mejorar la competencia pedagógica y la alfabetización digital de los profesores de MT mientras abordan la transformación de la educación basada en la tecnología.

El decano de FKIP UMS, Prof. Dr. Anam Sutopo, M.Hum., en su discurso transmitió la importancia de la voluntad de los docentes para adaptarse a los avances en la tecnología del aprendizaje. Según él, los docentes desempeñan un papel no sólo como transmisores de conocimientos, sino también como innovadores en la creación de procesos de aprendizaje que sean creativos y relevantes para los desarrollos actuales.

«Los profesores adaptables podrán ofrecer un aprendizaje creativo, innovador y orientado al futuro. La tecnología no es sólo una habilidad técnica, sino parte de la competencia profesional que apoya la formación del carácter y la creatividad de los estudiantes», afirmó.

Añadió que BP2GTK FKIP UMS está comprometido a continuar ampliando las asociaciones y apoyando los programas de desarrollo de competencias docentes a través de diversas actividades de capacitación y colaboración.

«A través de esta actividad, esperamos que los profesores de MT en Wonogiri Regency puedan desarrollar habilidades pedagógicas innovadoras, ser globalmente competitivos e implementar enfoques de aprendizaje modernos en línea con las demandas de la era de la inteligencia artificial y la revolución industrial 5.0», dijo.

Mientras tanto, el jefe del Ministerio de Religión de Wonogiri, Hariyadi, S.Ag., M.Si., expresó su agradecimiento por la sinergia entre FKIP UMS y el Ministerio de Religión de Wonogiri. Consideró esta colaboración como un paso estratégico para fortalecer el papel de los docentes que son superiores y pueden adaptarse a los tiempos cambiantes.

“La transformación de la educación digital, especialmente el aprendizaje basado en la codificación y la inteligencia artificial, debe implementarse de manera creativa, sin dejar de priorizar el carácter y los valores espirituales”, dijo.

Esta actividad estuvo llena de sesiones de talleres y debates interactivos con expertos de BP2GTK FKIP UMS. Los participantes recibirán materiales sobre la aplicación de un enfoque de aprendizaje profundo y un plan de estudios basado en la creatividad que enfatiza el desarrollo de la creatividad de los estudiantes en la resolución de problemas.