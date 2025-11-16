FKIP UMS orienta a docentes de MTsN 1 Sragen para afrontar la era digital

Solo (ANTARA) – La Facultad de Formación y Educación Docente de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (FKIP UMS) ha reiterado su compromiso de mejorar la calidad de los docentes a través de un programa de mejora continua de competencias ayudando a los docentes de MTsN 1 Sragen a enfrentar la era digital.

A través del Centro para el Desarrollo y Fortalecimiento de Docentes y Personal Educativo (BP2GTK), FKIP UMS colaboró ​​con MTs Negeri 1 Sragen en una capacitación interna que es una parte importante de la preparación de los docentes para los desafíos de la era del aprendizaje digital y basado en la tecnología en Sragen Regency, Java Central, el sábado.

Este programa de capacitación fue inaugurado por el Decano de FKIP UMS Prof. Dr. Anam Sutopo, M.Hum., acompañado por el director de BP2GTK FKIP UMS Dr. Nurhidayat, M.Pd., Jefe de MTsN 1 Sragen Umartono, S.Ag., M.Pd.I, y Supervisor de Madrasah, Nur Kholish Muyallim, S.Si., M.Pd.

Esta reunión de partes interesadas en la educación refleja la seriedad de las dos instituciones en el desarrollo de pasos estratégicos para mejorar el profesionalismo de los docentes, especialmente en las áreas de preparación para la Prueba de Competencia Académica (TKA) y el fortalecimiento del aprendizaje con un enfoque de aprendizaje profundo a través de una presentación del Dr. Kuswahyuningsih, M.Pd. y Nuqthy Faiziziyah, M.Pd.

Anam dijo que la colaboración entre FKIP UMS y MTsN 1 Sragen no fue solo una capacitación de rutina sino también una forma de sinergia para satisfacer las necesidades reales del mundo educativo actual.

«La educación en el futuro no puede separarse de la tecnología. Los profesores deben tener nuevas competencias en codificación, inteligencia artificial, aprendizaje profundo y preparación TKA para que puedan mirar al futuro con confianza», afirmó.

Se sabe que en los últimos años BP2GTK FKIP UMS cooperó activamente con varias instituciones en muchas áreas, incluidas Wonogiri, Klaten, Karanganyar, Sukoharjo y actividades de capacitación en Sumbawa.

La sostenibilidad de este safari colaborativo muestra que la presencia de BP2GTK es una necesidad para las escuelas y madrazas que quieren fortalecer la competencia docente.

Anam cree que la continuidad de esta colaboración es una prueba de que BP2GTK se está volviendo cada vez más estratégico en el sistema de mejora de la calidad docente de Indonesia.

“Alentamos a BP2GTK a seguir extendiendo sus alas, ayudando a los docentes, ayudando a los socios y ayudando a las asociaciones a preparar a los futuros docentes”, añadió.

Esta formación se desarrolla en tres sesiones, una sesión offline y dos sesiones online. Cuatro especialistas preparados por BP2GTK proporcionaron material en profundidad, desde el concepto de preparación de pruebas de aptitud académica hasta estrategias para implementar el aprendizaje profundo en el aprendizaje de madraza.

Para los participantes, centrarse en el aprendizaje profundo no es una cuestión sencilla, sino una habilidad necesaria para cambiar la forma en que se realiza el aprendizaje en el aula. Este enfoque requiere que los docentes pasen de los métodos convencionales a un aprendizaje que permita el pensamiento crítico, creativo y de resolución de problemas.

En medio de la acelerada transformación educativa, los docentes son vistos como figuras que deben seguir adaptándose. Anam enfatizó que la enseñanza es una profesión que necesita actualizar continuamente sus habilidades a través de una capacitación formal como esta.

«Los futuros docentes deben ser inspiradores, productivos y extrañados por sus alumnos. Esto sólo se puede lograr si los docentes están preparados para afrontar los avances tecnológicos», enfatizó.

Esta capacitación es también un impulso para conmemorar el Día Nacional del Maestro, donde se alienta a los docentes a continuar fortaleciendo su compromiso y sustento en la educación de la generación del país. Los participantes reciben un certificado de capacitación interna como muestra de agradecimiento por sus esfuerzos para completar con éxito este programa.

Hizo hincapié en que los docentes son los arquitectos de la civilización, por lo que aumentar la competencia de los docentes afectará no sólo a las escuelas sino también a la nación en su conjunto.

«La preparación de los estudiantes para ocho dimensiones de competencia sólo puede ser realizada por profesores que comprendan la tecnología, la TKA y el aprendizaje profundo. Esta capacitación es el primer paso para lograrlo», afirmó.

FKIP UMS continuó, enfatizando que continuaría trabajando con escuelas, madrasas, partes interesadas en la educación y observadores educativos para hacer que los programas gubernamentales sean un éxito y hacer avanzar a la generación dorada de Indonesia.

Esta actividad de capacitación es uno de los muchos esfuerzos de FKIP UMS para ayudar a los docentes a afrontar la era de la educación basada en la tecnología y garantizar que la educación indonesia avance hacia un futuro mejor y globalmente competitivo.