FK UMS -Los estudiantes ganan campeón de carteles públicos favoritos en Intermedisco 2025

SOLO (Antara) – Tres estudiantes de la Facultad de Medicina, Universidad de Muhammadiyah de Surakarta (UMS) ganaron un campeón favorito de carteles públicos en la Competencia Internacional de Educación Médica y Científica (Intermedisco) 2025 organizado por la Facultad de Islámica indonesia).

Los tres estudiantes, a saber, Syabinna Azzahra Rosalanie, Renggananis -Sungsang K y Aurora Revi Samantha. Syabinna en Solo, Central Java, dijo que el comienzo del viaje de su equipo comenzó con actividades cápsulas (lecciones de entrenamiento alrededor de la competencia) en manos de Cornea FK UMS.

La actividad presenta seminarios y capacitación competitiva, incluido el material sobre carteles públicos. A partir de esta actividad, Aurora Revi logró convertirse en la mejor ganadora de la tarea, por lo que Cornea los facilitó participar en la competencia a nivel nacional, incluso para financiar el registro.

«De Cornea FK UMS como organizador de la cápsula, nos facilitó registrarnos en Intermedisco 2025. Hicimos un póster según el tema, luego subimos a los organizadores de Instagram y los votos abiertos.

El póster que levantaron, discutido en el teléfono móvil (edema pulmonar a grandes altitudes), un estado de enfermedades pulmonares que a menudo aparecen en los alumnos de montaña. Este tema fue elegido porque estaba de acuerdo con el tema de la competencia, a saber, la enfermedad cardiopulmonal, así como relevante para la tendencia de aumentar el interés público en las actividades de escalada.

«Queremos transmitir información para que la comunidad no solo se deba a la escalada, sino que también se arriesga como lo entiende este teléfono móvil. Esperemos que la comunidad pueda subir de manera segura y segura», agregó.

Además de los premios de bolsillo, la experiencia de participar en la competencia también le dio mucho aprendizaje nuevo.

«Sabemos qué detalles se están considerando en la competencia de carteles públicos, al ver la creatividad del equipo de otras universidades, y este es nuestro primer paso para seguir desarrollándose. Espero que podamos seguir más competiciones y traer rendimiento de casa para FK UMS. Gracias a los maestros, amigos y, por supuesto, la córnea que nos apoyamos», dijo.

Decano Decano de Asuntos Estudiantiles FK UMS Dr. Sulistyani, SP.N, expresó su agradecimiento por el desempeño de los estudiantes. Según él, esta actuación es una prueba clara de que los estudiantes de FK UMS pueden competir de manera creativa e innovadora en el ámbito nacional.

Decano de FK UMS Dr. Flora Ramona Sigit Prakowswa, M. Kes., Sp.Dve, Dipl.Std-VIH/SIDA, FINSDV, FAADV, también enfatizó la importancia de la sinergia entre facultades, maestros y estudiantes.

«Sustituya el decano de asuntos estudiantiles y la sinergia de los estudiantes.

Esta actuación también confirma el papel de FK UMS en la producción de estudiantes que no solo son superiores académicas, sino que también son competitivas y pueden contribuir a la comunidad en general.