Fitk Uin Walisongo y Fkip University Open Let Collaboration

SEMARANG (Antara) – La Facultad de Tarbiyah y la capacitación docente (FITK) de la Universidad Estatal de Walisongo (UIN) Semarang firmó oficialmente un acuerdo de cooperación (PKS) y Acuerdo de Implementación (IA) con la Facultad de Entrenamiento y Educación de Maestros.

La delegación FKIP UT que estaba presente fue dirigida directamente por el Prof. Dr. Ucu Rahayu, M.Sc. Como decano de Fkip Ut, acompañado por Dra. Isti Rokhiyah, MA, Ph.D. (Decano Adjunto de Finanzas, Recursos Humanos y General), Dres. Oficial médico. Muzammil, MM (Director de UT Semarang), así como varios maestros y oficiales estructurales de FKIP UT.

La actividad que tuvo lugar en la sala de reuniones del Fitk Dean se convirtió en un impulso importante para fortalecer la sinergia entre las instituciones terciarias islámicas y el país para mejorar la calidad de la educación, la investigación y el desarrollo de los recursos humanos.

En sus comentarios, el profesor Ucu Rahayu dijo que la colaboración fue un paso estratégico para expandir la cooperación académica en las instituciones.

A través de esta colaboración, espera establecer una sinergia concreta entre FKIP UT y Fitk Uin Walisongo en la organización de actividades académicas, investigación y servicio comunitario.

«Juntos queremos desarrollar un modelo adaptativo para cursos de capacitación docente de tiempos cambiantes», dijo.

La colaboración incluye varios campos estratégicos, como la investigación de cooperación, el intercambio de oradores, los programas para desarrollar la competencia de maestros y estudiantes, para mejorar la calidad del aprendizaje digital.

Mientras tanto, el decano de Fitk Uin Walisongo Semarang, Prof. DR. Dr. Fatah Dankitude la colaboración.

Según él, la asociación es un paso importante para integrar la excelencia académica de las dos instituciones.

«FKIP UT tiene el poder en un sistema de educación a distancia moderno, mientras que Fitk Uin Walisongo Semarang tiene experiencia en la capacitación basada en el valor islámico», dijo.

Ambos son complementarios y pueden convertirse en un modelo sostenible de cooperación con la alta educación.

Además de fortalecer el tri dharma del Ringgi College, la firma de los PK también recibió instrucciones de crear un ecosistema de educación de cooperación que abriera oportunidades para que los maestros y los estudiantes innovaran en el campo de la educación islámica y la pedagogía moderna.

Drs. Oficial médico. Muzammil, MM como director de UT Semarang agregó que la colaboración será seguida por actividades reales como conferencias invitadas, investigación conjunta y el desarrollo del plan de estudios adaptativo basado en tecnología digital.

«No solo queremos esta colaboración, sino que produce un trabajo real que tenga un impacto en mejorar la calidad de la educación», dijo.