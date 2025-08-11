Fitk Uin Walisongo colapsó a cientos de estudiantes a escuelas y madrasas

SEMARANG (Antara) – Facultad de Tarbiyah y capacitación docente (FITK) de Uin Walisongo Semarang ha desplegado una vez más a cientos de estudiantes en escuelas y socios de Madrasa en el contexto de la implementación de la introducción de la Escuela de Escuela (PLP) 1.

Un total de 402 estudiantes semestres 5 del Programa de Estudio de Educación Religiosa Islámica (PAI) y la Gestión de la Educación Islámica (MPI) se publicaron oficialmente para participar en este programa el jueves (7/8) en el FITK decano de Campus 2 Uin Walisongo Semarang.

PLP 1 es uno de los programas obligatorios en el plan de estudios de educación educativa que quiere ofrecer a los estudiantes experiencia inicial para conocer directamente el mundo de la capacitación. Este año, los estudiantes se someterán a 14 días de observación e introducción en 47 escuelas y los socios de Madrasa se extenderán en la ciudad de Semarang y Kendal Regency.

La lista de escuelas asociadas consiste en diferentes niveles de educación, a saber, 10 escuelas primarias, 6 km, 9 mts, 9 SMP, 4 Ma, 6 escuelas secundarias y 3 escuelas profesionales. Cada estudiante llevará a cabo tareas de observación, tanto en aspectos académicos como no académicos en sus respectivas escuelas.

En sus comentarios, decano de Fitk Uin Walisongo, Prof. DR. Dr. Fatah Syukur, M.Ag., un mensaje de -en profundidad para todos los participantes PLP 1.

«Cuida la ética, respeta la cultura de las escuelas en sus respectivos lugares. ¿Qué observaciones en las escuelas traen de regreso al campus para que estemos estudiando juntos en conferencias», ordenó el profesor Fatah a los estudiantes?

Además, también recordó a los estudiantes que pudieran colocarse sabiamente y mostrar integridad como educadores profesionales potenciales. «Esperamos que esta experiencia pueda ser una disposición real para fortalecer sus competencias académicas y sociales en el futuro», agregó.

El evento de lanzamiento se cerró simbólicamente leyendo The Basmalah por Fitk’s Dean. Se espera que el programa PLP 1 pueda construir un puente temprano para los estudiantes para comprender el mundo real de la educación, así como el fortalecimiento de las asociaciones estratégicas entre los campus y las escuelas como vehículo para la educación conjunta.