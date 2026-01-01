FISIP UIN Walisongo finalizó 2025 con logros globales

Semarang (ANTARA) – La Facultad de Ciencias Sociales y Políticas (FISIP) UIN Walisongo Semarang finalizó con éxito el año 2025 con logros globales.

El decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Imam Yahya, M.Ag en Semarang, Java Central, dijo el jueves que 2025 será una fase importante de fortalecimiento académico e internacionalización de FISIP.

“Los diversos logros alcanzados este año son resultado del trabajo colectivo de la comunidad académica en el desarrollo del tridharma de la educación superior que genere impacto”, afirmó.

Dijo que los logros estratégicos, el fortalecimiento institucional y la dirección del desarrollo académico confirmaron la posición de la FISIP como una facultad de ciencias sociales con una visión global, arraigada en los valores islámicos y orientada al beneficio de la sociedad.

En términos de fortalecer la investigación productiva y de impacto, FISIP UIN Walisongo fortalecerá consistentemente el ecosistema de investigación relevante para temas de democracia, políticas públicas, transformación social y desarrollo sostenible para 2025.

Este año, los profesores aprendieron sobre la implementación de fondos de investigación de MoRA-Air Funds, la investigación conjunta internacional y la redacción de libros académicos como parte del fortalecimiento de la cultura académica.

Un logro importante fue la recepción de una subvención de investigación del Ministerio de Asuntos Religiosos – Fondo de Investigación de Indonesia Despierta (MORA AIRFUNDS) por parte de un profesor del Programa de Estudios de Sociología. La investigación fue dirigida por la Prof. Dra. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum. Esto desarrolla un modelo de empoderamiento comunitario a través del turismo halal basado en políticas regionales en Nusa Tenggara Occidental.

Durante el primer año, el equipo de investigación realizó observaciones de campo en la isla de Lombok, entrevistas y debates en profundidad con diversas partes interesadas y difundió los resultados iniciales en foros internacionales. Esta investigación está diseñada como un estudio plurianual hasta 2027, con una agenda de capacitación y empoderamiento comunitario en las etapas avanzadas.

Además, FISIP también lleva a cabo investigaciones conjuntas internacionales realizadas por Muhammad Mahsun, M.A. y Masrohatun, M.Si., en colaboración con el Dr. Shahrin bin Hashim de la Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Este estudio, titulado Política de residuos: gestión de residuos sólidos domésticos y participación pública en Indonesia y Malasia, destaca el papel de la voluntad política, las políticas, las instituciones y la participación comunitaria en el éxito de la gestión de residuos.

Se espera que los resultados de este estudio puedan convertirse en una referencia política para resolver el problema de los residuos en Indonesia a través del aprendizaje comparativo con Malasia.

Ese mismo año, FISIP también produjo libros académicos, entre ellos Grammar Voyage: Master English Grammar, Explore the World de Kartika Indah Permata, MA, y Modern Socioological Theory: A Comprehensive Introduction de Emperor Atmaja, MA, como una contribución real al fortalecimiento de la alfabetización y el aprendizaje académico.

En segundo lugar, las conferencias internacionales como escaparate intelectual global. El año 2025 será un momento importante con la organización de la tercera conferencia internacional en línea sobre democracia y transformación social (ICON-DEMOST 3). Esta conferencia contó con destacados oradores invitados internacionalmente, entre ellos el Prof. Peter Suwarno (Universidad Estatal de Arizona, EE. UU.), el Prof. Souad T. Ali (Universidad Estatal de Arizona, EE. UU.), el Prof. Edward Aspinall (Universidad Nacional de Australia, Australia) y el Prof. August Pradetto (Universidad Helmut Schmidt, Alemania). ICON-DEMOST 3 es un espacio para el diálogo global sobre democracia, humanidad y transformación social, destacando la presencia de FISIP UIN Walisongo en las conversaciones académicas internacionales.

Tercero: fortalecer las clases internacionales y el aprendizaje transfronterizo. La internacionalización del aprendizaje en FISIP UIN Walisongo se lleva a cabo de forma gradual y continua a través de la presencia de profesores invitados y especialistas internacionales en conferencias y debates académicos.

Durante este año, los estudiantes de FISIP han obtenido una perspectiva global enriquecida a través de la participación de académicos de varias universidades extranjeras, incluido el Prof. Jude William Genilo (Universidad de Artes Liberales de Bangladesh) y otros académicos internacionales.

Este esfuerzo abre aulas que ya no están limitadas por la geografía y al mismo tiempo fortalece la competencia global de los estudiantes.

Cuarto: cooperación internacional real e impactante.

En el ámbito de la cooperación internacional, FISIP UIN Walisongo está desarrollando activamente la cooperación en el marco del Tridharma de Educación Superior. En febrero de 2025, FISIP colaboró ​​con la Universidad Nacional de Kangwon, Corea del Sur, lo que se logró a través del servicio comunitario mediante la transmisión del Islam en Corea durante el mes de Ramadán, realizado por el Prof. Dr. Tholkhatur Khoir, M.Ag. FISIP también colabora con la Sociedad Internacional de Gestión de Residuos, Aire y Agua (ISWMAW), afiliada a la Universidad de Jadavpur, India.

Esta colaboración se logrará a través de actividades de profesores visitantes, con la presencia del Prof. Sadhan Kumar Ghosh, quien dictó una conferencia sobre gestión de residuos y agua los días 2 y 3 de diciembre de 2025, acompañado por la Prof. Dra. Misbah Zulfa Elizabeth.

Esta colaboración fortalece la contribución del FISIP a las cuestiones ambientales y al desarrollo sostenible a nivel internacional.

Quinto, el servicio comunitario como forma de presencia del conocimiento. Como facultad de ciencias sociales, FISIP UIN Walisongo coloca el servicio comunitario como parte integral de su misión académica.

A lo largo de 2025, profesores y estudiantes participarán en diversos programas de tutoría y empoderamiento comunitario basados ​​en ciencias sociopolíticas, especialmente en las áreas de democracia local, alfabetización social y justicia social.

Sexto, oportunidades y perspectivas para estudiar en FISIP UIN Walisongo. FISIP UIN Walisongo ofrece amplias oportunidades para que la generación más joven participe a través del programa de estudios de Ciencias Políticas y Sociología. Estos dos programas de estudio están diseñados para adaptarse a los desafíos de los tiempos, integrando a los graduados en diferentes sectores estratégicos: gobierno, instituciones de investigación, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y el sector internacional.

Respaldar el campus de aprendizaje independiente El plan de estudios independiente y las redes académicas globales son activos importantes para preparar graduados que sean críticos, honestos y competitivos.

Para concluir su declaración, el Prof. Dr. Imam Yahya, M.Ag. Enfatizó que todos los logros en 2025 son el punto de partida para fortalecer FISIP UIN Walisongo en el futuro. La facultad está comprometida a continuar desarrollando la investigación colaborativa, la internacionalización del aprendizaje y el servicio comunitario que tenga un impacto real en la nación y la civilización.