Fisioterapia Festival 2025 Color ums con la competencia hasta la tarde pico

Solo (Antara) – Implementación del color del festival de fisioterapia 2025 Color de la Universidad de Muhammadiyah Surakarta (UMS) con una serie de competiciones, bazares, hasta la tarde pico.

La actividad que tuvo lugar los dos fines de semana, a saber, 20-21 y 27-28 de septiembre en solo, Java central, Java, fue organizada por el Programa de Estudio de Estudiantes de Estudiantes (HMP) fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud (FIK) UMS para conmemorar el 74º Día Mundial de Fisioterapia Mundial.

El evento se refería a los estudiantes, maestros, por el público en general. El festival se abrió con un póster creativo nacional y una competencia fotográfica a la que asistieron estudiantes de varios campus en Indonesia.

En la primera semana, la agenda comenzó con un torneo de fútbol sala entre el poder que duró dos días. El evento tuvo lugar con actividades del día libre de automóviles (CFD) en Surakarta que presentaron educación de fisioterapia, ejercicios más antiguos, controles médicos gratuitos y masajes para bebés gratis.

Mientras que en la segunda semana, el evento se animó con un bazar de alimentos especial regional al que asistieron 16 regiones, actuaciones de arte, donantes de sangre y deportes electrónicos. La actividad tuvo lugar el segundo día con un bazar, desfile de moda y cerrado con la noche pico. En la noche pico, los ganadores de la competencia de carteles, fotos creativas, torneos de fútbol sala anunciaron a los mejores precios regionales.

La secretaria del Programa de Estudio de Fisioterapia de UMS, Rinna Ainul Maghfiroh, S. Kes., M.Sc., dijo que el festival de fisioterapia no fue solo un evento de entretenimiento, sino que también se convirtió en un medio para fortalecer la solidaridad de los estudiantes de fisioterapia de la crossgeneración.

«Esta actividad no es solo para animarse, sino también para mantener la solidaridad de la fisioterapia de todas las generaciones», dijo.

Además, el Jefe de Estudio de Fisioterapia de UMS Adnan Faris Naufal, S.Fis., M.Bmd., Y el maestro Suryo Saputra Perdana, M.Sc., Pt.

El presidente del Comité ADIB Diva Saputra dijo que el objetivo principal del festival era presentar el programa de estudio de fisioterapia de UMS a la comunidad en general y un foro para el desarrollo de intereses y talentos de los estudiantes.

«Esta actividad se realizó para celebrar el 74º Día Mundial de Fisioterapia. Además, para introducir programas de estudio de fisioterapia UMS, un medio para canalizar los intereses de los estudiantes en Indonesia y los familiares familiares de los estudiantes de fisioterapia entre clases y generaciones», explicó.

Además, agregó que la selección de ubicaciones de competencia se basaba en el potencial y los grandes intereses de los estudiantes en el campo del deporte, el arte y la digital.

«Elegimos estas competiciones porque los intereses y talentos de los estudiantes estaban razonablemente en el campo», agregó.

El comité calificó el entusiasmo de los participantes durante la serie de actividades fue muy alto.

«La euforia de los participantes en diferentes actividades se siente realmente. Nuestra esperanza, esta actividad puede funcionar bien hasta el final y ofrecer beneficios si el objetivo que esperamos», dijo Adib