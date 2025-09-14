Solo (Antara) – Para conmemorar el Día Mundial de Fisioterapia 2025, el fisioterapeuta de estudiantes profesionales de la Universidad de Surakarta de Muhammadiyah (UMS) que se somete a una fase comunitaria en el Centro de Salud de Mojolaban, una actividad de envejecimiento saludable, que impide el riesgo de caer.

Esta actividad se refería al grupo prolanis más antiguo de Mojolaban y tuvo lugar en el Jatimalang que apoya a Puskesmas.

Anteriormente, el presidente del equipo de estudiantes de estudiantes profesionales de fisioterapeuta de los UMS para la Clase X Muhammad Isa Hanafi, S. Kes., Dijo que el riesgo de caer en los ancianos era uno de los problemas de salud sustanciales en Indonesia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló en 2021 que alrededor del 30 por ciento de los ancianos mayores de 65 años había experimentado al menos una vez al año, y cayendo fue la principal causa de lesiones que podría reducir su independencia.

«En Indonesia, el Ministerio de Salud del Ministerio de Salud en 2023 también muestra que el número de caídas en el grupo mayor es bastante alto, especialmente en áreas rurales con factores ambientales hostiles, iluminación insuficiente de la vivienda, para tener acceso limitado a los servicios de salud», dijo ISA.

La caída de los ancianos no solo causa problemas físicos, como los huesos rotos o las lesiones en la cabeza, sino que también resulta en trastornos psicológicos, como el miedo que causa una mayor independencia reducida.

El jefe del grupo reveló que la serie de actividades realizadas por el equipo de fisioterapeuta de UMS comenzó con la gimnasia conjunta, seguida de la investigación de riesgo de trampas utilizando dos métodos, a saber, la prueba de tiempo y GO (TUG) y cinco veces para pararse (FTSST).

«Los resultados de la investigación se introducen en el sistema oficial del Hospital Surakarta Orthopedi a través de la Walnarijatuh.rso.go.id y Simbahkuat.rso.go.id, para apoyar la base de datos nacional relacionada con el riesgo de caer sobre el anciano», dijeron ISA.

Además de los exámenes, continuó, los participantes también recibieron educación sobre el factor de riesgo de las trampas y las simples prácticas de esfuerzo para mantener el equilibrio y la fuerza muscular de las piernas.

«Esta actividad es una forma de nuestra contribución para aumentar la conciencia de los ancianos por la importancia de prevenir el riesgo de caer. Esperemos que sea el primer paso para un programa sostenible en la comunidad», dijo el grupo de estudiantes fisioterapeuta de UMS para la X para la X

Con el espíritu con el fisioterapeuta, la vida de los ancianos sigue siendo saludable e independiente, agregó que se espera que se alienten actividades similares en diferentes regiones.

La persona responsable del Centro de Salud Comunitaria Mojolaban, Ika Sulistya, expresó su agradecimiento por la implementación del evento.

«Se espera que los ancianos sean más conscientes de la importancia de mantener la salud y prevenir el riesgo de caer. Con el apoyo de los fisioterapeutas creemos que los eenses de mojolaban pueden permanecer sanos e independientes», dijo.

Uno de los participantes del evento, Sumarni (67), también dijo que estaba feliz de poder participar en esta actividad.

«Además de obtener nuevos conocimientos, me entusiasmé más con los deportes. La prueba realizada me ha hecho saber mi propia condición. Espero que esta actividad a menudo se mantenga, de modo que los ancianos tengan más confianza en mantener la salud», dijo.

A través de actividades el lunes (3/9), los estudiantes profesionales de UMS del fisioterapeuta confirmaron cada vez más su papel en los esfuerzos preventivos de la salud de la comunidad, especialmente en mejorar la calidad de vida de los ancianos.