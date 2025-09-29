Fisioterapeuta de UMS CADRE EDUCACIÓN DE ESTUDIA DEL POSYANDU PUCANGAN sobre la gestión de riesgos más antigua

SOLO (Antara) – El fisioterapeuta profesional de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) dirigió el marco de Pucandu de la aldea de Pucangan, Kartasura, Sukoharjo Regency, Java Central, Java Central, sobre el riesgo de caer en el anciano.

Equipo 6 -Coordinador Muhammad Akhyar, S.Kes. El lunes dijo que la educación se celebró en forma de programas de asesoramiento en marcos de posyandu con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios de salud pública, especialmente para los grupos mayores.

En este caso, los estudiantes realizan actividades que contienen fisioterapia con el tema para prevenir el riesgo de ancianos.

Dijo que la razón del nombramiento del tema se basó en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Dijo que el riesgo de caer fue el evento más común para los ancianos y que una de las causas de las complicaciones se debió a la caída de lesiones.

Según su equipo, los marcos Posyandu también son un objetivo estratégico, como la primera línea de los servicios de salud básicos en la comunidad.

«Entonces, el objetivo de esta expansión es para los marcos de posyandu más antiguos en la aldea de Pucangan, la presencia de asesoramiento con este tema ofrece una solución real para los marcos de Pucangan Village Posyandu para superar y realizar los peligros del riesgo de caer sobre los ancianos en diferentes aspectos.

En este asesoramiento, los marcos están equipados con la comprensión del equipo de los factores que pueden aumentar el riesgo de caída, la identificación temprana, así como los simples ejercicios y el tratamiento para prevenir el riesgo de caer.

El riesgo de caer cuesta a muchas víctimas de los ancianos cada año, las complicaciones causadas por el riesgo de caer pueden terminar en problemas de salud secundarios, como accidente cerebrovascular, trauma, fractura o fractura en la estructura corporal, incluso la muerte.

Fisioterapeuta de UMS: los estudiantes no solo ofrecen exposición al material sobre el riesgo de caer. En el asesoramiento del viernes (28/28), también se realizó la capacitación con el cuadro Posyandu de la aldea de Pucangan, después de la distribución de folletos educativos. Los ejercicios dados son, entre otras cosas, pararse, caminar en tándem, ejercicio de paso cuadrado por paso y una posición de pierna.

Un representante de Yayuk Frames reveló su experiencia después de obtener material de asesoramiento de los estudiantes.

«Es muy bueno con los estudiantes profesionales de UMS del fisioterapeuta en este evento, porque puede aumentar el conocimiento de los marcos para descubrir los problemas más importantes de los ancianos, porque nosotros, como la persona responsable de los tramas de posyandu mayores, podemos ofrecer la ciencia que podemos asesorar antes, para nuestros marco y los ancianos para evitar una forma de prevenir que digamos» yyuk dijo.

Después de esta actividad, los marcos expresaron su disposición a distribuir información y ayudar a los ancianos en sus respectivas regiones.