Fiscal público que ayuda al gobierno de la ciudad de Semarang a facturar los atrasos de los exagerados de las Naciones Unidas

SEMARANG (Antara) – La Oficina del Fiscal Público (Kujari) de Semarang City, Central Java, ayudó a la administración local de la ciudad a recaudar el impuesto sobre la tierra y la construcción de la construcción (PBB).

«Hay una solicitud de ayuda del gobierno de la ciudad de Semarang para ayudar a la facturación de la ONU», dijo el jefe de la parte civil y administrativa del oficial de la ciudad de Semarang, el juez Tandyo Sugondo en Semarang el lunes.

Explicó que la oficina del fiscal fue asignada para recolectar los atrasos atrasados por un valor superior a Rp50 millones.

«La facturación de objetos fiscales que han estado atrasados durante tres años», dijo.

Según él, la ciudad de Semarang Kejari es el objetivo de recolectar las Naciones Unidas en 2025 con un valor de aproximadamente RP31.1 mil millones.

Sin embargo, dijo, hasta el primer semestre de 2025, la oficina del fiscal se había dado cuenta de la facturación a Rp44.9 mil millones.

«La conciencia superó al objetivo porque había una cuenta el año pasado, y hubo personas que acaban de llegar este año», dijo.

Según él, el objeto fiscal facturado no es solo la empresa, sino también una institución y fundación individual o educativa.

«De la citación que se publicaron, había objetos fiscales que transmiten la cantidad de los hechos que se facturaron porque se sentían bastante estresantes», dijo.

«Algunos vienen a la oficina del fiscal para presentar una objeción, continuaremos con el alcalde», dijo nuevamente.

El Ayuntamiento de Semarang se centra en los ingresos de las Naciones Unidas en 2025 de Rp704.6 mil millones.

