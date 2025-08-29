Fiscal público: debe haber nuevas reglas para expandir la justicia restaurativa

PURWOKERTO (Antara) – Fiscal de la Oficina del Fiscal General Sarimonang Beny Sinaga evalúa la necesidad de un nuevo y extenso estado constitucional para expandir la aplicación de los derechos de reparación (restaurativo/Rj) en Indonesia.

Meet in the Adhyaksa building, Faculty of Rights (FH) by Jenderal Sudirman University (Untoed), Purwokerto, Banyumas Regency, Central Java, Thursday afternoon, he said that the presence of the new regulation was urgent to create legal certainty in the current Name Restrictions, in particular related to the type of related limitations, in particular in the type of conflicting the type of conflicts of criminal, in particular the type of conflicting the type de conflictos de criminal, en particular el tipo de criminal, en particular el tipo de criminal. se completan con el enfoque RJ.

Según él, las reglas actuales, tanto en la policía como en los fiscales, aún limitan la aplicación de RJ solo a pequeños actos penales, por lo que no están de acuerdo con los valores más importantes de la justicia restaurativa que enfatiza honestamente la regulación del caso al involucrar a todas las partes, incluidos los perpetradores, víctimas y comunidades afectadas.

«Esta restricción en realidad causa incertidumbre legal. De hecho, cualquier delito penal puede resolverse en principio por el método RJ, siempre que haya un acuerdo de todas las partes», dijo el fiscal que ha enfatizado en el campo de investigación del abogado -general.

En relación con esto, espera que haya nuevas reglas legales que sean más inclusivas, de modo que el enfoque de RJ pueda aplicarse ampliamente, no solo limitado a pequeñas acciones criminales.

Basado en los resultados de la investigación que se han analizado y explicado en la disertación, descubrió que la sustancia de la justicia en las regulaciones actuales no reflejaba completamente los valores básicos del enfoque RJ.

Es por eso que Beny espera que la disertación que ha elaborado puede ser una directiva para los responsables políticos, incluido el Parlamento y el Presidente, en la preparación del proyecto de ley sobre la ley de la legislación penal (Ruu Kuhap).

«No permita que el código de procedimiento penal limite la liquidación de un caso con respecto al método RJ solo a pequeñas acciones penales», dijo el estudiante del Programa de Estudios Legales S3 FH UND después de una investigación abierta de las promociones de doctorado.

Dijo que si había limitaciones, seguridad o justicia y los beneficios del enfoque RJ para ser limitado, por lo que había justicia que se retrasaba cuando era limitado.

Los fiscales de la oficina del Fiscal General, Sarimonang Benny Sinaga (cuatro de la izquierda), tocan una imagen con los promotores y examinadores después de un examen abierto de las promociones doctorales en el edificio Adhyaksa, Pure, Jendererto, Jendererto, Jendererto Regency, Central Java, jueves (8/28/2025) por la tarde. Antara/Sumarwoto

En la disertación titulada «Reforma de la reparación de la reparación de la justicia al tratar con casos penales en la policía y la oficina del fiscal público para realizar una unificación legal», Benny enfatizó que el enfoque de la justicia restaurativa, que está dirigida a restaurar el estado de las víctimas, no está respaldado por un marco regulatorio adecuado.

Según él, la regulación policial número 8 de 2021 y la regulación de los oficiales del fiscal 15 de 2020 todavía limita la aplicación de restaurar las acciones penales restringidas e incluso contrarias entre sí, lo que causa incertidumbre legal.

La investigación utiliza tres enfoques, a saber, el enfoque legislativo (Enfoque de estatuto), Comparación (Enfoque comparativo) y conceptual (enfoque conceptual), con una entrevista con una serie de partes interesadas para completar los datos.

Con base en los resultados de la investigación, concluyó que la recuperación de la justicia debe interpretarse de manera más amplia y aplicarse a cualquier tipo de delito, siempre que las víctimas, las comunidades y los perpetradores puedan ser identificados.

Hizo hincapié en que se necesita la integración de los derechos de reparación en el sistema de justicia penal, capacitación especial para los agentes de la ley y la participación del personal profesional para garantizar la efectividad de su implementación.

También explicó la importancia del papel del fiscal público como controlador de casos como parte del sistema «Verifique y equilibra». Además, la supervisión externa del Tribunal del Tribunal de Distrito también se considera esencial al emitir el establecimiento del Tribunal del Proceso de Derecho de reposo.

Por lo tanto, esto ofrecerá la legitimidad y la certeza legal que es necesaria para los resultados logrados al restaurar los derechos.

Benny espera que la disertación pueda hacer una contribución importante a los esfuerzos de reformulación legal, puede garantizar que la implementación de los derechos de reparación funcione de manera óptima y de acuerdo con los objetivos requeridos, a saber, la realización de la justicia para todas las partes involucradas en un caso penal.

