Fire en la fuente de petróleo ilegal de Blora finalmente se apagó

SEMARANG (Antara) -Un equipo conjunto compuesto por BPBD Blora, Damkar, Ptamina, TNI -Polri y Voluntarios proporcionaron fuegos en fuentes de petróleo ilegales en Dukuh Gendono, Village Gandu, distrito de Bogorjo, Blora Regency, Java central, finalmente anti -cipuradas el sábado.

El equipo de reacción rápida (TRC) de la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de Blora Agung Triyono dijo que el proceso negro tomó mucho tiempo porque el incendio continuó rociando debido a la alta presión de gas.

«Alhamdulillah, sábado (23/23) alrededor de las 6:35 pm El incendio fue presentado con éxito. Estamos agradecidos con todas las partes involucradas», dijo.

El apagón se llevó a cabo movilizando docenas de tanques de suministro de agua y equipos especiales de Pertamina.

El punto de ruptura también está cerrado con material especial, de modo que el fuego no aparece nuevamente.

La fuente de petróleo ilegal había exigido previamente la vida, no menos de cuatro personas, lesionó a varios residentes y obligó a los residentes a evacuar porque les preocupaba que el incendio se extendiera a los asentamientos.

El incidente tuvo lugar el domingo (8/17) por la tarde y solo pudo extinguirse después de seis días de esfuerzos intensivos del equipo conjunto.

La policía ha investigado al menos 18 testigos relacionados con los eventos que han activado la atención del público.