Finalmente, 35.000 paquetes de ayuda humanitaria de Baznas RI llegaron a Gaza

Yakarta (ANTARA) – Alrededor de 35.000 paquetes de ayuda humanitaria del pueblo indonesio distribuidos por la Agencia Nacional Indonesia Amil Zakat (Baznas) finalmente lograron ingresar a Gaza, Palestina, después de haber estado atrapados en la frontera con Rafah, Egipto.

«Gracias a Dios, la ayuda humanitaria del pueblo indonesio, enviada a través de Baznas, finalmente puede entrar en Gaza. Después de estar atrapados en la frontera durante mucho tiempo, estos paquetes han entrado en el área de Gaza para ser distribuidos a nuestros hermanos y hermanas allí», dijo el presidente de Baznas RI, Noor Achmad, en un comunicado en Yakarta el martes.

Noor dijo que su partido acogió con satisfacción el alto el fuego, que permitió la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Se mostró agradecido porque en este momento diversas ayudas, también del pueblo indonesio, finalmente podrían volver a llegar al pueblo palestino.

Noor también enfatizó que el impulso de este alto el fuego debe aprovecharse en la mayor medida posible para fortalecer la acción humanitaria.

«Baznas seguirá haciendo todo lo posible mientras el acceso siga abierto. Este alto el fuego es una oportunidad para crear conciencia y seguir ayudando a nuestros hermanos y hermanas en Palestina que todavía sobreviven en condiciones difíciles», afirmó.

Noor también enfatizó que su partido tiene un fuerte compromiso de ayudar al pueblo palestino, en línea con el compromiso del presidente Prabowo en la Asamblea General de la ONU, quien reafirmó su pleno apoyo a la independencia palestina.

Lea también: Presidente Prabowo abre la posibilidad a que Indonesia reconozca a Israel, pero hay condiciones

También invitó al pueblo indonesio a seguir cultivando la empatía y la solidaridad con el pueblo palestino.

“Esperamos que la ayuda que ha entrado en Gaza pueda aliviar la carga de nuestros hermanos y hermanas allí y fortalecer su entusiasmo para seguir sobreviviendo en medio de circunstancias difíciles”, dijo Noor Achmad.

Anteriormente, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) dijo que tenía suficientes suministros logísticos para ser enviados a la Franja de Gaza en 6.000 camiones una vez que se abrieran los cruces fronterizos.

Sin embargo, estos suministros todavía están en Jordania y Egipto, ya que Israel no ha abierto el acceso para que la ayuda humanitaria entre al enclave palestino.

El Subsecretario General de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, dijo que su partido había podido distribuir sólo alrededor del 20 por ciento de la ayuda total que necesitaba el pueblo de Gaza en los últimos meses.

‘Ese cuerpo [UNRWA] «Tenemos suficientes suministros en Jordania y Egipto para llenar 6.000 camiones listos para entrar a Gaza, pero no se ha logrado ningún progreso para que eso suceda», dijo Juliette Touma, directora de comunicaciones de UNRWA.

La UNRWA sigue siendo la organización humanitaria más grande de Gaza con aproximadamente 12.000 empleados que gozan de la confianza de la población local.

Lea también: Israel ataca a la Flotilla Global Sumud y arresta a activistas

Lea también: Cifra de muertos por agresión israelí en Gaza llega a 65.000