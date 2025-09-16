Fik UMS lanzó 176 graduados potenciales

SOLO (Antara) – La Facultad de Ciencias de la Salud (FIK) de la Universidad de Muhammadiyah de Surakarta (UMS) lanzó 176 posibles graduados/graduados Período 1 de 2025/2026 en el seminario del séptimo piso Siti Walidah Solo Building.

Decano de Fik Ums Dr. Umi Budi Rahayu, Sstft., M. Kes., Dijo que la graduación no significa que su educación terminó, solo terminó en su mercado de valores.

«Los graduados potenciales esperan que este momento permanezca más niveles, principalmente ir al programa profesional», dijo.

El Decano de Fik Ums también aconsejó a los posibles graduados que sigan conectando los neumáticos, aunque no estaban en UMS.

«Nos hemos convertido en parte de una familia numerosa, por lo que, aunque ya no está en UMS, ciertamente la banda sigue siendo fuerte. Si vas a solo, entonces vienes al campus, solo hablas, das opinión o incluso das algo que incluye entusiasmo por nuestros hermanos y hermanas menores», dijo.

Umi también recordó que los posibles graduados eran parte de la familia de la familia Muhammadiyah, de modo que su esperanza podría llegar a la comunidad para mudarse juntos para promover a la comunidad local cuando regresen a sus respectivas ciudades.

En el lanzamiento del candidato de ex alumnos, el mejor candidato graduado de Fik Ums, Ghaisani Shlaya Amanda, con un promedio de calificaciones de 3.89 que pensó que tenía muchas cosas además del conocimiento en el aula, incluido el liderazgo, el coraje, la buena coordinación, la capacidad de hablar en el público, el pensamiento crítico y más empatía para los demás.

Ghaisani también entendió que seguir la educación no brevada no fue fácil durante cuatro años. Entendió que podría haber dificultades entre sus amigos, pero Ghaisani esperaba que él y sus amigos pudieran tener un impacto en su nuevo entorno.

«Espero que podamos difundir la energía de la Generación Z, que está llena de ideas creativas y altas para el pensamiento crítico sobre el entorno que nos rodea más tarde», dijo.

Los alumnos potenciales del programa de estudio de nutrición de UMS también pidieron una oración para que él y sus amigos pudieran continuar su educación a un nivel superior y convertirse en conveniencia en una carrera.

«Podría ser un ex alumno competente, sed de conocimiento, buena moralidad y tener el buen nombre de Fik Ums», dijo Ghaisani.

Los padres de Ghaisani Shlaya Amanda, Mantep Jatmiko, expresaron su gratitud y aprecio por Fik Ums que han logrado informar a posibles graduados hasta ahora.

«Estamos felices y orgullosos de que nuestros hijos estén equipados con buen conocimiento y moralidad, para que nuestros hijos miren fuertemente al futuro», dijo.

El padre de Ghaisani aconsejó a los futuros graduados que no sean arrogantes o arrogantes. Otro mensaje es convertir esta actuación en un director para ser más activo en el aprendizaje y trabajar para lograr un buen futuro a través de las fortalezas de la inteligencia e inteligencia que tienen.