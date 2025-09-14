FH ONU invita a las redes sociales sociales -sociedad

Solo (Antara) – La Facultad de Derechos, Universidad de Sebelas Maret (FH UNS) invita a la comunidad a ser más sabio en las redes sociales para evitar la aparición de efectos negativos en el futuro.

Jefe del Grupo de Investigación de Derecho Penal y Sabiduría Local Prof. DR. El Dr. Supanto, SH, M.Hum sobre la socialización de la advertencia del uso de las redes sociales en la aldea Jaten, Karanganyar Regency, Java Central, dijo que estas actividades esperaban que la comunidad, especialmente los niños, se beneficiara de las redes sociales con organizaciones benéficas.

«En general, la comunidad no debe ser influenciada fácilmente. La comunidad debe entender, como las noticias de origen de donde, porque la comunidad a veces es importante a través de las redes sociales y, posteriormente, malinterpretando y malinterpretando las redes sociales», dijo.

Relacionado con la actividad, dijo, parte de la implementación de Tri Dharma Highher Education.

«La investigación se llevó a cabo y ahora dedicación al público. Cada facultad hay un grupo de investigación, en la facultad de derecho, hay varios grupos de investigación, incluida la investigación del grupo penal y la sabiduría local», dijo.

A esto, dijo, el grupo de investigación dio al público sobre los últimos temas varias veces.

«En este momento, lo interesante es la ley sobre tecnología de la información y transacciones electrónicas, aquí ofrecemos consejos que pueden ser digeridos por el público», dijo.

En la misma ocasión, el presidente de las actividades del servicio comunitario, el Dr. Ismunarno, SH, M.Hum, que las redes sociales son importantes, por un lado, para facilitar la comunicación, pero por otro lado cuando ve el desarrollo actual, muchas personas abusan de las redes sociales.

«Uno de los casos de discurso de odio, muchas personas fueron arrestadas y juzgadas por este abuso», dijo.

Dijo que la socialización se llevó a cabo en Yaten porque la administración regional se llamaba aldea, pero estaba ubicada en un área urbana.

«Por supuesto, muchos de sus ciudadanos usan sus teléfonos móviles, la esperanza es que los participantes de esta socialización puedan decir la información que reciben aquí a sus hijos y nietos», dijo.

Por lo tanto, es esperar que puedan tomar precauciones para que el abuso de las redes sociales no surja.

«Pero si hay un caso, tenemos una institución para la asistencia legal, una consulta legal. Si hay un caso, podemos acompañarnos. Tenemos un equipo para asistencia legal. Podemos ser testigos expertos», dijo.