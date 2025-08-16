Festival Muria Raya 2025 Cuatro La sabiduría local del Monte Muria

JEPARA (Antara) – Muria Raya Festival (FMR) 2025 En Jpara Regency celebra los valores culturales y ecológicos del área de Mount Muria con su sabiduría local, FMR 2025 dijo el portavoz Hadi Aaktsar.

«Con el tema ‘Wi -witing Werna Katresnan’ (inicialmente el color del amor), este festival se convirtió en una celebración cultural y ecológica que el Monte Muria se glorificó junto con sus valores y sabiduría locales», dijo en un comunicado en Jepara el sábado.

El quinto festival Muria Raya tuvo lugar en Dulak Hamlet, Tempur Tourism Village, Jpara Regency, del 16 al 17 de agosto de 2025.

Explicó sobre el tema del festival inspirado en el tradicional ritual «wiwitan», la marca de la cosecha de café y el comienzo de la temporada de siembra fueron llevados a cabo por la comunidad local.

Desde el comienzo de la implementación, dijo, FMR se ha convertido en un espacio para la cooperación crucifixional y estatal. El festival se refería a artistas y comunidades en el área y fuera de la ciudad, como Magelang, Surakarta, Karanganyar, Pacitan, Bandung, así como participantes de Japón, México y Singapur.

Durante dos días, dijo, el festival presentó varias actividades basadas en la participación ciudadana, las artes cruzadas y la espiritualidad local.

Dice que el FMR no es solo una visión, sino que es una experiencia de la vida con la sociedad social.

Los visitantes y participantes, dijo, fueron invitados a quedarse en las casas locales para sentir la calidez, la cooperación mutua y el espíritu de la hermandad.

Diferentes agenda del Festival Muria Raya de 2025, incluidos la exposición de arte «Wiwitan» Kegel e Inter-Media «Bala-Bala Muria», talleres de procesamiento de café de los residentes, pintados con canciones de café con residentes, vuelos de sowayang/kite, diversos artes y rendimiento, como música y danza.

Selain Itu, Temu Cakap Desa Bertema «Lokus Desa, Warga, Dan Gunung Sebagai Mercusuar Peradaban» Bersama Barbara Titus (Universidad de Amsterdam), Penulis Pepep DW, Dan Penulis Muda W. Sanavero (Blora), Susur Sungai, Kirab «Prasastu» Punden Punden Mbah Robyong, Prosi Robyong, prosi, prosi Penanaman Pohon Sebbagai Simbol PersaUdaran, Pidato Kebudayan, Pemesan Kolaborasi, Dan Pameran Instalasi.

En años anteriores, el Festival Muria Raya tuvo lugar en la región de Pati (Oriental Helling-Muria), mientras que este año el festival llegó al Northwestern Helling (JPara) mientras comenzó a abrazar la región sur (kudus).

«Expanda la red de hermandad entre Muria», dijo.