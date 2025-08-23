Festival de ovejas Batur Agrandado DCF 2025 en Dieng

BANJARNEGARA (Antara) – El Festival de las Ovejas Batur también animó el XV Dieng Culture Festival (DCF) en 2025 en Dieng Kulon Village, Banjarnegara Regency, Central Java, 23-24 de agosto, como un intento de promover y desarrollar barridos superiores.

En la ubicación de la actividad, Arjuna Field, Dieng Kulon Village, Batur District, Banjarnegarara, sábado, jefe de la Oficina de Seguridad Agrícola, Pesca y Alimentaria (DPPKP) de Banjarnegara Regency Sapta Ady, dijo que Biver Sheep fue organizada por el Ministerio de Agrica.

«Esta oveja Batur tiene una ventaja física considerable. El peso puede llegar a las ovejas locales comunes dos o tres veces», dijo.

Según él, el peso de las ovejas femeninas puede alcanzar 70 kilogramos, mientras que los hombres pueden ser más de 100 kilogramos.

Incluso en este festival, dijo, había ovejas machos con un peso de 116 kilogramos.

Además del peso corporal, continuó, también se sabe que Batur -Peep tiene un personaje tranquilo y amigable, a diferencia de las ovejas locales en general.

Dijo que la naturaleza batur -cambios se convirtió en un «animal favorito» de alto valor.

«El premio ya no es el precio de mercado, pero el premio de ‘Kelangenan’ debido a su singularidad. Batur -SteeP que ganó en la competencia puede vender a decenas de millones de rupias», dijo.

En esta competencia, dijo, el comité abrió solo dos clases, a saber, clases extremas para mujeres y mujeres adultas.

Según él, el partido no solo fue seguido por los agricultores locales de Banjarnegara, así como ovejas que fueron disputadas en eventos nacionales como en Sorong, Papua.

Aunque la población es actualmente de alrededor de 9,000, dijo que Batur -Peep tiene un gran potencial para desarrollarse, tanto para productos de lana procesados ​​como para la industria de la artesanía.

«Se espera que este desarrollo mejore el pozo de los agricultores e introduzca el potencial de Banjarnegara a nivel nacional», dijo Firman.