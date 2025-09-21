Festival de cine de cigarrillos ilegal de Gempur Ex -Resentence Pekalongan

TEGAL (Antara) – El gobierno de la ciudad de Tegal junto con la aduana de Tegal celebró un festival de cigarrillos ilegal (Griff), una breve competencia de cine de la escuela secundaria y general en la residencia de Pekalongan en el Parque Cultural de la Ciudad de Tegal, el sábado (9/20).

El alcalde de Tegal, Dedy Yon Supriyono, estuvo abierto con el evento al que asistieron 32 participantes de una residencia de Pekalongan

En sus comentarios, enfatizó la importancia de combatir cigarrillos ilegales de manera creativa.

«El festival de cine como este no es solo un lugar de creatividad, sino también una herramienta educativa efectiva para la comunidad, especialmente la generación más joven, para garantizar problemas importantes, a saber, la resistencia a la circulación de cigarrillos ilegales», dijo.

Dedy Yon agregó que los cigarrillos ilegales no solo dañaron al país en términos de tareas de impuestos especiales, sino también en la salud pública en peligro de extinción.

«A través de la película, el mensaje de la campaña de cigarrillos ilegales se puede transferir de una manera interesante, conmovedora y fácil de entender. Este es el poder del arte y los medios visuales», dijo.

Por favor, el jefe de la Oficina de Comunicación e Información de la Ciudad de Tegal, Joko Sukur Baharudin expresó su esperanza de que el Griff se convirtiera en el punto de partida para el nacimiento de talentos jóvenes talentos en el mundo del cine.

«Queremos que este evento parezca talentosos cineastas jóvenes. Las mejores obras de los ganadores también se mostrarán en Videotron Tegal City y se subirán a través de las redes sociales oficiales del gobierno», dijo.

Mientras tanto, el jefe de la aduana y los impuestos especiales de la ciudad de Tegal, Yudi Hendrawan, enfatizó que la circulación de cigarrillos ilegales aún debe ser suprimida.

«Los cigarrillos ilegales son aproximadamente el 5 por ciento de la circulación total, y ese no es un número pequeño. Esperemos que la comunidad sea más consciente de este grifo y educación, para que la circulación de cigarrillos ilegales pueda continuar cayendo», dijo.

El jurado involucrado en la competencia Griff de 2025 fue el presidente de Nisa Director de Cine, Indri Astuti, S.IP., Jefe de MH de la Región XI de Cabdin, Yusup Mahrizal, jefe de la sección de cumplimiento interno y asesoramiento de la oficina de aduanas Tegal.

A la actividad de Griff asistieron 32 participantes en la antigua residencia de Pekalongan que se dividió en nueve categorías. El jurado determina ocho categorías de evaluación y una categoría favorita se determina sobre la base de la opción de la audiencia.

Las nueve categorías consisten en niveles de cortometraje de estudiantes,

El cortometraje seleccionado, el director seleccionado del nivel estudiantil, el director seleccionado del nivel general, la idea de la historia del nivel estudiantil, la historia LDE fue seleccionada a nivel general, el actor principal fue seleccionado a nivel de estudiante, el actor principal fue seleccionado a nivel general, película favorita.