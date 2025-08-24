Festival de arte de Tegal, fortaleciendo la identidad cultural

TEGAL (Antara) – Tegal Burgemeester Dedy Yon Supriyono abrió oficialmente la exposición de arte del Festival de Arte Tegal titulada «Sanubahari» en el Edificio Lanal de la Ciudad de Tegal, el sábado (23/23) por la tarde. La exposición se realizó hasta el viernes (29/8) y estuvo abierta al público de 10:00 a 21:00 Cirt.

Presente en la apertura, vical de alcalde de Tegal, Tazkiyyatul Muthmaminah, Foro de Coordinación de Liderazgo Regional de la Ciudad de Tegal (Voropimda), presidente del Consejo de Artes de la Ciudad de Tegal Andi Kustomo y artistas, figuras culturales y amantes del arte.

La apertura del Festival de Arte de Tegal se caracterizó por pintura y huellas digitales en el lienzo alternativamente por el alcalde de Tegal, el vicealcalde de Tegal, Danlanal Tegal y el presidente del Consejo de Artes de la Ciudad de Tegal.

Dedy Yon Supriyono dijo que el arte juega un papel importante para Tegal City. Además de fortalecer la identidad cultural, el arte también abre el espacio creativo que tiene un impacto en la economía, especialmente para la generación más joven, las MIPYMS creativas, para el turismo regional.

«Es por eso que el gobierno de la ciudad de Tegal se dedica a apoyar varias iniciativas de arte y culturales, por lo que Tegal no solo es conocida como una ciudad de comercio y servicios, sino también una ciudad rica en creatividad e innovación en la comunidad», dijo.

Además, el alcalde también dijo que el tema de Sanabahari que surgió en el festival esta vez era muy adecuado. Según él, el tema ilustra un nuevo espíritu, dólar y conciencia colectiva para seguir renovándose sin olvidar las raíces culturales.

«El arte limpio no es solo una decoración, sino también como una respiración que respira una nueva vida al espacio urbano, construye la imaginación y avanza el poder de pensamiento de las personas, especialmente en la ciudad de Tegal», dijo.

Mientras tanto, Suriali Andi Kustomo, presidente del Consejo de Artes de la Ciudad de Tegal, dijo que el Festival de Arte Tegal fue uno de los eventos más importantes del Consejo de Artes 2025 que realizó una exposición de pintura con el tema de Sanabahari.

«Nos mantuvimos deliberadamente en Mako Lanal porque había un elemento marino. Esta actividad se refería a artistas jóvenes y senior en la ciudad de Tegal también Brebes a Pekalongan», dijo.

El presidente del Consejo de Artes de la Ciudad de Tegal también dijo que en el Festival de Arte de Tegal, además de mostrar exposiciones de pintura, también contenía artes tradicionales como Barong Dance, Tegalan Dance, Sintren, exhibición de películas documentales y también proyecciones de películas en cinco ubicaciones en Tegal City.

Suriali espera que esta actividad sea un esfuerzo del Consejo de las Artes, por lo que la comunidad de Tegal está realmente más cerca del arte que no solo es entretenimiento, sino que hace de Tegal una ciudad que aprecia más arte.

El comandante de Lanal Tegal, el tatuaje del teniente coronel Laut (P) Taufiqurochman en sus comentarios dijo que el Festival de Arte Tegal no solo era una exposición de obras, sino también un espacio de diálogo para la expresión y apreciación de la riqueza del arte desarrollado en la comunidad.

«Nuestra esperanza es que este festival pueda ser una fuente de inspiración para fortalecer las redes entre los artistas y promover y mantener un espíritu de trabajo y mantener la cultura local en medio de la globalización», dijo.