Facultad de Técnicas No nació New Arts

Solo (Antara) – Programa de Estudio de Doctorado de Ingeniería Industrial (PSDTI), Facultad de Ingeniería, Sebelas Maret University (UNS) Surakarta ha vuelto a nacer en un nuevo doctorado Dr. Roni Zakaria Raung.

Durante el evento de Yudisium de la promoción del doctorado en el campus de la ONU, Java, Roni, dijo el miércoles que fue declarado que había transcurrido después de retener su disertación en un examen cerrado el 31 de julio de 2025 sin pasar por una sesión abierta de acuerdo con las disposiciones académicas.

Dijo que su disertación tituló el desarrollo de modelos de políticas subsidiados en los mercados de motocicletas eléctricas en Indonesia utilizando simulación Dinámica del sistema Esto propone un nuevo enfoque para mapear y proyectar un mercado para la motocicleta eléctrica en Indonesia.

Dijo que esta investigación no solo evaluó la efectividad de la política gubernamental actual, sino también 72 escenarios para identificar las estrategias subsidiadas y de estimulación más adecuadas de acuerdo con las características del mercado interno.

«Con la política actual, el objetivo de la aprobación de las motocicletas eléctricas nacionales solo alcanzará el 15.9 por ciento en 2030. Esta es una alarma de que la intervención del gobierno debe enfocarse cuidadosamente y basarse en datos», dijo.

Dijo que esta investigación se adaptó Modelo de agente del mercado de transición de tecnología de Poctrain (PTTMAM), un marco para el pronóstico del mercado de cuatro vehículos eléctricos con cuatro y lo cambia para ser adecuado para motocicletas eléctricas, un vehículo más dominante utilizado por la gente indonesia.

Este modelo considera cuatro factores de mercado, a saber, usuarios, productores, proveedores de infraestructura y el gobierno. Integración de variables de comportamiento como Voluntad de considerar (WTC), Total Costo de propiedad (TCO), el estilo de vida y la conciencia ambiental refuerzan la precisión del enfoque.

Según él, el enfoque de WTC se considera más adecuado para analizar la aceptación de la nueva tecnología, como una motocicleta eléctrica, en comparación con las variables tradicionales como tales como tales como tales como Voluntad de comprar o intención de compra. El modelo se desarrolló utilizando un enfoque dinámica del sistemaValificado por Datos Históricos (2013-2023), análisis de sensibilidad y pruebas de escenarios extremos.

«Este modelo no solo es académico, sino también de la aplicación. Será una herramienta para la toma de decisiones para el gobierno y un mapa de ruta (hoja de ruta«Estrategias para productores y partes interesadas en la construcción del ecosistema del vehículo eléctrico nacional», dijo.

Basado en 72 escenarios que se implementan utilizando cinco tipos de medidas de política, a saber, los precios de compra subsidiados e infraestructura, incentivos en forma de descuentos en tarifas básicas para la electricidad cargandoLos pantalones de emisión fríos y los subsidios de combustible, tanto la retirada como el mantenimiento de los subsidios existentes, obtuvieron tres alternativas de la mejor combinación de políticas para acelerar el rendimiento del objetivo de 13 millones de motocicletas eléctricas.

Describió las tres alternativas, a saber, el subsidio de 12 millones de compras con estímulos de tasa de electricidad del 30 por ciento, retiro de subsidios de combustible, multas de Rp1,000/kg de CO2 sin obligaciones de desarrollo de infraestructura Estación de carga En la provincia. Además, un subsidio de 10,5 millones de compras con un 30 por ciento de incentivos para porcentajes de electricidad, retiro de subsidios de combustible, Rp1,000/kg de multa de CO2 sin obligaciones de desarrollo de infraestructura es Estación de carga En la provincia.

La tercera alternativa es un subsidio de una compra de 7 millones con un incentivo de una tasa de electricidad del 30 por ciento, retiro de subsidios de combustible, multa de Rp1,000/kg de CO2 sin obligaciones de desarrollo de infraestructura Estación de carga En la provincia.

«De las tres combinaciones alternativas, el escenario del gobierno es el escenario, a saber, el subsidio de la compra de 7 millones con un estímulo arancelario eléctrico del 30 por ciento, la eliminación de subsidios de combustible, galletas de emisión de carbono de RP1,000/kg CO2, sin infraestructura, sin infraestructura Estación de carga En la provincia, y se espera que alcance el objetivo de 13 millones de unidades de motocicletas eléctricas en 2035 «, dijo.

Mientras tanto, los resultados de este estudio se han publicado en el International Journal of Q1 Repet, Investigación de transporte Perspectivas interdisciplinariasPor título: «Escenario -análisis de la política de subsidio en el mercado de motocicletas eléctricas en Indonesia utilizando simulación de dinámica del sistema«.

El Dr. Roni fue dirigido por el Prof. Dr. Equipo Promotor Prof. DR. Dr. Ir. Wahyudi Sutopo, ST, M.Sc., IPU, Dr. Ir. Muhammad Hisjam, Stp., Mt, Prof. DR. Dr. Djoni Hartono, S.Si., Me-Ko-Promotor II de la Universidad de Indonesia.

Si bien la investigación cerrada fue el equipo de prueba interno y externo, a saber, el Dr. Eko Setiawan, ST, MT, Ph.D. De la Universidad de Muhammadiyah Surakarta, Dr. Ir. Fakhrina Fahma, Stp., Monte de la Universidad Sebelas Maret, Prof. DR. Dr. Ir. Eko Surojo, ST, Mt, quien es el Decano Adjunto de Académica e Investigación, FT UNS y Prof. DR. Dr. Ir. Eko Pujiyanto, S.Si., Mt que también es de FT Uns.