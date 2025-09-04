Explicación conjunta para realizar la ciudad de Tegal Damai, segura y cómoda

Tegal (Antara) -Gobierno de la ciudad de Tegal (PEMKOT) junto con la coordinación de liderazgo regional Orum (Forkopimda) y la comunidad que consta de organizaciones comunitarias (organizaciones), organizaciones no gubernamentales (ONG), Asociación de Estudiantes, Presidente de la Escuela de Estudiantes y la Comunidad OJK -OJK -Community Community Secure City.

Este lugar de actividad de actividades en la sala Adipura del Complejo del Ayuntamiento de Tegal, miércoles (3/9/2025) por la tarde y fue asistido por el alcalde de Tegal, Dedy yon Supriyono, vicealcalde de la ciudad de la ciudad de Tegal, secretario de Teguthmanah, agus dwi Sulistyantono, jefe de Opd, líderes religiosos y líderes comunitarios.

Jefe de la Agencia Nacional de Política y de Unidad de la Ciudad de Tegal (Bakesbangpol), Budi Saptaji dijo en su informe que esta actividad de declaración conjunta tenía la intención de obtener una idea de los derechos de los ciudadanos para traer sus ambiciones pacíficamente y de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables.

«El objetivo es que las personas de la ciudad de Tegal no sean fácilmente provocadas en la entrega de ambiciones con manifestaciones que conducen a actos de violencia anarquistas que pueden distribuir la unidad y la unidad, de modo que la ciudad de Tegal que es pacífica y cómoda es segura», dijo.

Mientras que el alcalde de Tegal, Dedy Yon Supriyono, transmite en sus comentarios sobre la base de la información recopilada por el Ministerio del Interior durante la reunión de TPID el 2 de septiembre de 2025, explicó que la demostración y la solidaridad y el edificio de DPRD y el DPRD del Distrito/Ciudad.

«De los 107 puntos, incluso en la ciudad de Tegal, hay daños en la policía de la ciudad de Tegal y en el edificio de DPRD desde la ciudad de Tegal. Esta es nuestra atención común», dijo.

El alcalde de Tegal enfatizó que de acuerdo con Prabowo Subianto, que el derecho a transmitir ambiciones pacíficas debe ser respetada y protegida, según lo garantizado la Constitución. Pero el gobierno no tolerará acciones anarquistas, destrucción de instalaciones públicas o saqueos.

«La legislación debe confirmarse estrictamente a los perpetradores de disturbios en Indonesia», dijo

También enfatizó que el gobierno abrió un amplio espacio de diálogo, tanto a través de las instituciones de DPR como gubernamentales para absorber todas las ambiciones de las personas, incluidos los aportes de líderes comunitarios, estudiantes y organizaciones masivas. Se pidió a las fuerzas de seguridad que protegieran a la comunidad que expresó sus ambiciones pacíficas, pero tomó medidas decisivas contra los provocadores o alborotadores.

«La aplicación legal se lleva a cabo de manera transparente, especialmente en casos que conducen a víctimas y violaciones reales», dijo.

El alcalde de Tegal también invitó a hacer el momento de esta explicación conjunta como un hito en estar juntos y sinergia.

«Con el espíritu de cooperación mutua, nos damos cuenta de la ciudad de Tegal como una ciudad que no es solo material, sino también pacíficamente, segura y socialmente cómoda», esperaba.

En esta actividad, una dedicación conjunta también firmó que era parte de una explicación conjunta para realizar una ciudad de Tegal tranquila, segura y cómoda, firmada por el alcalde de Tegal, vicealcalde de Tegal, Vorkopimda Tegal City, Secretario Regional de la Ciudad de Tegal, Jefe de Opdoorde y de los elementos comunitarios.